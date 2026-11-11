கோயில் சந்தை சுற்றுச்சுவர் சேதத்தால் விபத்து அபாயம்
கோயில் சந்தை சுற்றுச்சுவர் சேதத்தால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:44 PM
வடமதுரை:
வடமதுரையில் சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் அருகே வாரச்சந்தை செயல்படுகிறது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை பராமரிப்பில் இருக்கும் இந்த சந்தை வளாகத்தின் சுற்றுச்சுவர் மிகவும் பழைமையானது. 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட சுவரில் தற்போது சில இடங்களில் கற்களை இணைக்கும் பூச்சுகள் சிதைந்து சுவர் அதன் திறனை இழந்துள்ளது. இதனால் சுவர் மேலும் பலமிழந்து சரிந்து விழும் ஆபத்து உள்ளது. இவற்றில் விஷப் பூச்சிகளும் பதுங்கும் நிலை உள்ளது. சந்தை வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவரின் உட்பகுதியில் வியாபாரிகள் கடை அமைத்து நடத்தும் நிலையில் அவர்களுக்கும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே தற்போதைய நிலையில் சேதமான சிமென்ட் பூச்சுகளை சீரமைத்தால் மேலும் பல ஆண்டுகளுக்கு சுற்றுச்சுவர் ஸ்திரத்தன்மையுடன் பாதுகாப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கும், பொது மக்களுக்கும் விபத்து அபாயம் தவிர்க்கப்படும். ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இவ்விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.