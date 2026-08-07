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ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளில் அவசர பணிகளில் ஆபத்து: அவுட்சோர்சிங் முறையில் தொடரும் குளறுபடி

ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளில் அவசர பணிகளில் ஆபத்து: அவுட்சோர்சிங் முறையில் தொடரும் குளறுபடி

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:24 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:24 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM

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திண்டுக்கல்:ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளில் எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகளுக்கு போதிய ஆட்கள் இல்லாத நிலையில் தனியார் பணியாளர்கள் அழைக்கப்படுகின்றனர். அவுட்சோர்சிங் முறையில் தொடரும் குளறுபடியால் அவர்களது உயிர் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நாளுக்குநாள் விரிவடைந்து வரும் உள்கட்டமைப்பு, பராமரிப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக உள்ளது.

குறிப்பாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளான மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, குடிநீர் விநியோகம், சாக்கடை, சாலை பராமரிப்பு, நகரமைப்பு உள்ளிட்ட பணியிடங்களில் அரசுப் பணியாளர்கள் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு ஒப்பந்த முறையில் தனியார்மயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மாநகராட்சி, நகராட்சிகளிலேயே தேவைக்கு குறைவான ஆட்களே பணியாற்றி வரும் சூழலில் ஊராட்சி, பேரூராட்சிகளின் நிலைமை மேலும் மோசமாக உள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 14 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், 306 கிராம ஊராட்சிகள், 23 பேரூராட்சிகள் உள்ளன. இப்பகுதிகளில் எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங் வேலைகளுக்கு முறையான பராமரிப்பு பணியாளர்கள் அரசுத் துறையால் நியமிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் அன்றாடப் பராமரிப்பு சிக்கல்களைத் தீர்க்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் திணறுகின்றன.

மின் கோளாறு, தெருவிளக்கு பழுது, மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மோட்டார் கோளாறு, பிளம்பிங் பிரச்னைகள் ஏற்படும்போது உள்ளூர் தனியார் மின்சாரப் பணியாளர்களையே அவசரப் பணிகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்களுக்கு ஊராட்சி நிதி அல்லது தற்காலிக நிதியிலிருந்து கூலி வழங்கப்படுகிறது.

கேள்விக்குறியான பாதுகாப்பு முறைப்படுத்தப்படாத தனியார் பணியாளர்கள் மின் கம்பங்களில் ஏறி வேலை செய்தல், மோட்டார் பழுது நீக்குதல் உள்ளிட்ட ஆபத்தான வேலைகளில் ஈடுபடும் போது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை. அசம்பாவிதம், உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டால் அதற்குப் பொறுப்பேற்க முறையான சட்டப்பூர்வ அமைப்போ, நிர்வாகப் பாதுகாப்போ இல்லை. இதனால் தொழிலாளியின் குடும்பம் நடுத்தெருவில் நிற்கும் அவலநிலை தொடர்கிறது.

நிரந்தர பணியாளர் நியமனம் தேவை நிரந்தரப் பணியாளர்கள் இல்லாததால் கிராமப்புறங்களில் தெருவிளக்குகள் பழுதானால் வாரக்கணக்கில் சரி செய்யப்படாமல் இருப்பதும், குடிநீர் விநியோகம் தடைபடுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது.

இப்பிரச்னையை தீர்க்க கிராம ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் காலியாக உள்ள மின்சார, பராமரிப்பு பணியிடங்களை கண்டறிந்து அரசே நேரடியாக நிரந்தரப் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும்.

குறைந்தபட்சம் மாவட்ட, வட்டார ரீதியாக அரசு மேற்பார்வையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகமைகள் மூலம் பணியாளர்களை முறைப்படுத்தி அவர்களுக்கு உரிய அடையாள அட்டை, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், விபத்துக் காப்பீடு, நிலையான ஊதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அடிப்படை சேவைகள் தொய்வின்றி நடக்கவும், அதில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களின் உயிர் பாதுகாப்பிற்கும் அரசு உடனடியாக இதில் தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும்.

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