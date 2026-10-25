பாதுகாப்பற்ற திறந்தவெளி கிணறுகளால் ஆபத்து: அலட்சியத்தால் உயிர்பலிகள் தொடர்கிறது
பாதுகாப்பற்ற திறந்தவெளி கிணறுகளால் ஆபத்து: அலட்சியத்தால் உயிர்பலிகள் தொடர்கிறது
ADDED : செப் 30, 2026 04:40 AM
ADDED : செப் 30, 2026 04:40 AM
மாவட்டத்தில் விவசாயம், குடிநீர் தேவைக்காக திறந்தவெளி கிணறுகள், விவசாய தோட்டக் கிணறுகள், பொதுக் கிணறுகள் என பல்வேறு வகையில் கிணறுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. கிராமப்புறங்கள், ஊராட்சிகள், ஒன்றியங்கள், நகர்ப்புற குடியிருப்பு பகுதிகள், வனப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள இடங்களிலும், வனத்திற்குள்ளும் அமைந்திருக்கும் இக்கிணறுகளில் பெரும்பாலானவை எவ்வித பாதுகாப்பும் இன்றி திறந்தவெளியாகக் காட்சி அளிக்கின்றன.
விதிமுறைகள் புறக்கணிப்பு பொதுமக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் திறந்தவெளிக் கிணறுகளைச் சுற்றி குறைந்தது 3 அடி உயரத்திற்குத் தடுப்புச்சுவர், பாதுகாப்புப் பலகை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாய விதி. ஆனால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இந்த அடிப்படை விதி காற்றில் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது.
தரைமட்டமாக இருக்கும் கிணறுகளால் இரவிலும், மழைக்காலங்களிலும் சிறுவர்கள், முதியவர்கள் தவறி விழும் அபாயம் நிலவுகிறது. குறிப்பாக மாவட்டத்தில் சிறுமலை, கொடைக்கானல், பழநி மலைத்தொடர்களை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களிலும், வன எல்லைப் பகுதிகளிலும் உள்ள கிணறுகள், கல்குவாரிக்கென வெட்டப்பட்டு கைவிடப்பட்ட கிணறுகள், குட்டைகள் பெரும் ஆபத்தாக உருவெடுத்துள்ளன.
பலியாகும் வனவிலங்குகள் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பட்டா நிலங்களில் உள்ள கிணறுகளில் மிகக் குறைந்த உயரத்திலேயே சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் தடுப்புச்சுவரே இல்லை. இதனால் உணவு, தண்ணீரைத் தேடி வழி தவறி வரும் யானைகள், மான்கள், காட்டெருமைகள், சிறுத்தைகள், காட்டுப்பன்றிகள் நிலை தடுமாறி கிணற்றுக்குள் விழுகின்றன. கால் இடறியோ, சுவரின் உயரம் குறைவாக இருப்பதால் எளிதில் தாண்டிப் பாய முயன்றோ கிணற்றுக்குள் விழுந்து வனவிலங்குகள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி வருகின்றன.
விவசாய நிலங்களில் கிணறு அமைப்பது அவரவர் உரிமை என்றாலும், அதைச் சுற்றி பாதுகாப்பான முறையில் தடுப்புச்சுவர் அமைப்பது தலையாய கடமை. பட்டாக் காடுகள் பெயரில் வனப்பகுதியை ஒட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள கிணறுகளை உடனடியாகக் கண்டறிந்து, உரிய பாதுகாப்பு வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு நகராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், வனத்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள திறந்தவெளிக் கிணறுகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். 3 அடி உயரத்திற்கு மேல் தடுப்புச்சுவர் அமைக்காத கிணற்று உரிமையாளர்களுக்குக் காலக்கெடு விதித்து நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும். பயன்பாட்டில் இல்லாத, கைவிடப்பட்ட கிணறுகளை மூடவோ, இரும்பு வலைகள் கொண்டு மூடிப் பாதுகாக்கவோ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பட்டா நிலக் கிணறுகளைச் சுற்றி இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் அமைப்பதை வனத்துறையும், வருவாய்த்துறையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசு நிர்வாகமும், கலெக்டரும் தலையிட்டு மனித உயிர்களையும், வனவிலங்குகளையும் காப்பாற்றத் திறந்தவெளிக்கிணறுகளைச் சுற்றி பாதுகாப்புத் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.