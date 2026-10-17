கார்த்திகையில் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற தீர்மானம்
கார்த்திகையில் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற தீர்மானம்
UPDATED : அக் 16, 2026 10:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
பழநி: கார்த்திகை தினத்தன்று திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என ஹிந்து வியாபாரிகள் நலச்சங்கம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது.
பழநி ஹிந்து வியாபாரிகள் நலச்சங்க 6வது ஆண்டு விழா, ஹிந்து வணிகர் தின விழா தனியார் விடுதியில் நடந்தது. கவுரவத் தலைவர் கந்த விலாஸ் பாஸ்கரன் தலைமை வகித்தார். தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜ மாநில தலைவர் ஹரிஹரமுத்து அய்யர், ஆர்.எஸ்.எஸ்., நகரத் தலைவர் அனந்தசுப்பிரமணியம், வி.ஹெச்.பி., மாநில தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் துவங்கி வைத்தனர்.
கார்த்திகை தினத்தன்று திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். பழநி முருகன் கோயில் தைப்பூச திருவிழாவிற்கு மாவட்ட நிர்வாகம், கோயில் நிர்வாகம், பழநி நகராட்சி இணைந்து பக்தர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
வி.ஹெச்.பி., ஹிந்து திருக்கோயில்கள், திருமடங்கள் மாநில அமைப்பாளர் செந்தில், ஹிந்து வியாபாரிகள் நலச்சங்க மாநிலச் செயலாளர் ஜெகன், ஹிந்து முன்னணி மதுரை கோட்ட செயலாளர் பாலன் மற்றும் ஹிந்து வியாபாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.