ஆத்துார் நீர்த்தேக்கம் நிரம்புவதில் தாமதம்: நீர்வரத்து இருந்தும் உயராத நீர்மட்டம்
ஆத்துார் நீர்த்தேக்கம் நிரம்புவதில் தாமதம்: நீர்வரத்து இருந்தும் உயராத நீர்மட்டம்
UPDATED : அக் 30, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:14 PM
ஆத்துார்: ஆத்துார் பாசனக் குளங்களுக்கான நீர்வரத்து தொடரும் நிலையில் காமராஜர் நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரத்து குறைந்துள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியான சித்தரேவு, பெரும்பாறை, மஞ்சள்பரப்பு, மணலுார், புல்லாவெளி பகுதியில் சில வாரங்களாக பனி, வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது.
இவற்றை நீர்பிடிப்பு பகுதியாக கொண்ட ஆத்துார் காமராஜர் நீர்த்தேக்கம் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகளாக பலமுறை நிரம்பி மறுகால் சென்றது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக போதிய மழையின்றி குறைந்தது.
இரு வாரங்களுக்கு முன் பூஜ்யத்தை கடந்து மைனஸ் 20 அடியை(மொத்த கொள்ளளவு 24 அடி) எட்டியது. கடந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் பெய்த தொடர் மழையால் நீர்வரத்து துவங்கியது.
பின்னர் மழையின்றி நீர்தேக்க வரத்து குறைந்தது. தற்போது வாய்க்காலின் சொற்ப வரத்துநீர் விவசாய பாசன குளங்களுக்கு செல்கிறது. பாசன வெளியேற்றத்தில் ஒரு பகுதி கருங்குளம், நடுக்குளம் வழியே செல்கிறது.
அதேவேளையில் ஆத்துார் காமராஜர் நீர்த்தேக்க வாய்க்காலில் வரத்துநீரின் அளவு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. கூழையாறு, சிற்றாறுகளின் நீர்வரத்தும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இல்லை. இதையடுத்து நீர்மட்ட உயர்வு தடைபட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி 13.8 அடியாக இருந்தது. திண்டுக்கல் மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்திற்கான பம்பிங் இதுவரையில் துவங்கவில்லை.