பேரூராட்சி மார்க்கெட் திறப்பில் தாமதம்

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ADDED : நவ 04, 2026 08:28 PM
சின்னாளபட்டி: சின்னாளபட்டியில் பேரூராட்சி அண்ணா தினசரி மார்க்கெட் வளாக கட்டுமான பணி முடிந்த போதும், திறப்பு விழா தாமதமாகி வருகிறது.
இங்கு 54 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அண்ணா தினசரி மார்க்கெட் கட்டடம் சில ஆண்டுகளாக சேதமடைய துவங்கியது. மார்க்கெட் அருகே ஆடு வதைக்கூடம், இறைச்சி, மீன் மண்பானை சமையல் பாத்திரங்கள் போன்ற விற்பனை நிறுவனங்களும் செயல்பட்டு வந்தன.
வரத்து குறைந்த நிலையில் மொத்தமுள்ள 84 கடைகளில் 55 கடைகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வந்தன. இதனை 2 கோடியே 82 லட்சம் ரூபாயில் சீரமைப்பதற்காக பேரூராட்சி நிர்வாகம் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாதைகளை மூடியது.
மாற்று ஏற்பாடு இல்லாத சூழலில் மார்க்கெட் வியாபாரிகள் இடவசதியின்றி ரோட்டோரங்களில் கடை விரிக்க துவங்கினர். காந்தி மைதானம், தொலைபேசி நிலைய மேற்கு பகுதியில் கடைகள் அமைத்துள்ளனர். போக்குவரத்து நெரிசல், வர்த்தக பாதிப்பு பிரச்னைகளால் வியாபாரிகள், வாகன ஓட்டிகள், பொருட்கள் வாங்க வருவோர் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
தற்போது 62 கடைகள், வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம், சுகாதார வளாகம், மழைநீர் சேகரிப்பு வசதிகளுடன் கட்டுமான பணிகள் முடிந்த நிலையில் பல வாரங்களாக திறப்பு விழா நடக்கவில்லை. வசதிகளுடன் வளாகம் தயாரானபோதும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் தொய்வாலக மக்கள் அவதி நீடிக்கிறது.