/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
ADDED : அக் 28, 2026 10:08 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைமேடைகள், பொதுஇடங்கள், ரோடுகளில் ஆக்கிரமித்து வணிகம், கடை அமைத்திருப்போரை எச்சரிக்கையின் பேரில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
அதன்படி திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் நடைமேடையில் பயணிகள், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றும் பணி இன்று (அக்.,28) நடந்தது.
உதவி கமிஷனர் ஆறுமுகம் முன்னிலையில் மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவு தலைமையிலான பணியாளர்கள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர். மிட்டாய், குளிர்பான கடைகள், பழக்கடை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.