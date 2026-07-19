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பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்காக 50 ஆயிரம் விவசாயிகளின் விவரங்கள் ஆய்வு

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்காக 50 ஆயிரம் விவசாயிகளின் விவரங்கள் ஆய்வு

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:17 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:17 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

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திண்டுக்கல்:மாவட்டத்தில் 50 ஆயிரம் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் விவரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதன் பட்டியல் பகுப்பாய்வுக்காக மாநில மின்ஆளுமை முகமைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.

தமிழக அரசு கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற ரூ.75 ஆயிரம் வரையிலான பயிர்க்கடனை 100 சதவீதம் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

2025 மே 1 முதல் 2026 பிப்., 28 வரையிலான காலகட்டத்தில் பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகள் தள்ளுபடி செய்வதற்கான தகுதி உள்ளவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். ரூ.75 ஆயிரம் வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழு தள்ளுபடியும், அதற்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் இத்திட்டத்தின் மூலம் ரூ.14.43 லட்சம் விவசாயிகள் பயன் பெற உள்ளனர்.

இதையொட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சார்பதிவாளர் (சி.எஸ்.ஆர்.,) வங்கி அலுவலர், வேளாண் தணிக்கை அலுவலர்கள் ஆகியோர் இணைந்து பயிர்க்கடன் பெற தகுதியான விவசாயிகளின் விவரங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர்.

அலுவலர் ஒருவர் கூறுகையில், 'தற்போது வரை 50 ஆயிரத்து 98 விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் விபரங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அந்த பட்டியலை கலெக்டரின் ஒப்புதலில் மாநில மின் ஆளுமை முகமைக்கு பகுப்பாய்வுக்காக அனுப்பி உள்ளோம். அவர்கள் தணிக்கை செய்து இறுதி பட்டியலை வழங்குவர். அதனை ஆய்வு செய்ததும் 30 நாட்களுக்கு பின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.

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