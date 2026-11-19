மழைநீர் தேங்கி சேதமாகும் ரோடுகளால் சிரமம்: நீர் வழிந்தோட பணி செய்வது அவசியம்
மழைநீர் தேங்கி சேதமாகும் ரோடுகளால் சிரமம்: நீர் வழிந்தோட பணி செய்வது அவசியம்
ADDED : நவ 17, 2026 06:10 PM
வடமதுரை:
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கிராமப்புற ரோடுகளில் பல இடங்களில் மழைநீர் வழிந்தோட வழியின்றி தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் ரோடு அமைக்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே சிதைந்து போக்குவரத்திற்கு சிரமம் ஏற்படுவதுடன் மக்கள் வரிப்பணமும் வீணாகிறது.
ரோடுகள் பல வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், மாநில நெடுஞ்சாலை, பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகங்கள் தனித்தனியே பராமரிக்கின்றன. பெரு நகரங்களை இணைக்கும் நான்கு வழிச்சாலைகளை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையமும், அதற்கடுத்த நிலையில் போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரோடுகளை மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையும் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ரோடுகள் அந்தந்த பகுதி சார்ந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி நிர்வாகங்கள் பராமரிக்கின்றன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாவட்ட வாரியாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதி மாநில அரசால் ஒதுக்கப்பட்டு ரோடுகள் அமைக்கப்படுகின்றன. அதன்பின் அதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் வரை பராமரிப்பு பணி நடப்பதில்லை. குறிப்பாக தாருக்கும், நீருக்கும் பொருந்தா குணம் இருப்பதால் ரோட்டில் தொடர்ந்து சில நாட்கள் நீர் தேங்கி நின்றாலே ரோடு சிதைந்துவிடும். இவ்வாறு தேங்கும் நீரை ரோட்டோர மண் பகுதிக்குள் கடத்தி விட்டால் தான் ரோடு பாதிப்படைவதை தடுக்கப்படும்.
ஆனால் இதுபோன்ற பராமரிப்பு பணி நடக்காததால் பல ரோடுகள் அமைக்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே பெயர்ந்து போக்குவரத்திற்கு அதிக சிரமத்தை தருபவையாக மாறி விடுகின்றன. குறிப்பாக குக்கிராமப்பகுதியில் இருக்கும் நெடுஞ்சாலை, ஊராட்சி ஒன்றிய ரோடுகளில் இந்த அவலம் அதிகம் உள்ளது.
எனவே ரோடு அமைப்பதுடன் பணி முடிந்தது என்றில்லாமல் மழைநீர் தேங்காமல் பராமரித்தால் அதன் ஆயுள் காலம் அதிகரிக்கும். மக்களுக்கு சுலபமான போக்குவரத்து வசதி இருக்கும். மக்களின் வரிப்பணமும் வீணாகாது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் ரோட்டில் நீர் தேங்காமல் பராமரிக்க சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
பராமரிப்பு இல்லை
அய்யலுார் மணியகாரன்பட்டி சமூக ஆர்வலர் தங்கவேல் கூறியதாவது:
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ரோடு பணிக்கென தனியே ஊழியர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் ரோடுகளுக்கு இடையூறான முட்புதர்களை அகற்றுவர். மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிப்பர். மழைநீர் தேங்காத வகையில் ரோடு விளிம்பில் இருக்கும் மண் திட்டுகளை அகற்றி நீர் வழிந்தோட செய்வர். இதனால் ரோடுகள் மழைநீர் தேங்குவதால் சேதமடைவது தவிர்க்கப்பட்டது.
தற்போது இதுபோன்ற பணிகள் நடக்காததால் சில மாதங்களில் பாதிப்படைந்து தார் ரோடு கற்கள் பெயர்ந்து விடுகிறது. பின்னர் தொடர் போக்குவரத்தால் ரோடு பள்ளமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்த புதுப்பித்தல் பணி நடக்கும் வரை மக்கள் அவதிப்படும் நிலை உள்ளது என்றார்.