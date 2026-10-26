மூத்தோர் மாநில தடகள போட்டிகளில் 3 தங்கம் வென்ற திண்டுக்கல் வீரர்
மூத்தோர் மாநில தடகள போட்டிகளில் 3 தங்கம் வென்ற திண்டுக்கல் வீரர்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:44 AM
திண்டுக்கல்: மாநில அளவிலான மூத்தோர் தடகளப் போட்டிகளில் திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த வீரர் சுப்பிரமணி 83, மூன்று தங்கப்பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
மாநில அளவில் மூத்தோருக்கான தடகளப் போட்டிகள் ஈரோடு வ.உ.சி., விளையாட்டு அரங்கில் அக்.,9 முதல் 11 வரை நடந்தது. தமிழகம் முழுவதும் 38 மாவட்டங்களில் இருந்து 30 வயது முதல் 100 வயது வரை உள்ள வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் சார்பில் ஒய்.எம்.ஆர்., பட்டி கோபால் நகர் விரிவாக்க பகுதியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற உடற்கல்வி ஆசிரியர் சுப்பிரமணி 83, பங்கேற்றார். அவர் 80 வயது, அதற்கு மேற்பட்டோர் பிரிவில் கம்பு ஊன்றி தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், தட்டு எறிதல் ஆகிய மூன்று போட்டிகளிலும் முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கங்களை வென்றார்.
இதன் மூலம் 2027 பிப்ரவரியில் லக்னோவில் நடக்க உள்ள தேசிய வயது மூத்தோர் தடகளப் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், ‘வயது மூத்தோர் தடகளப் போட்டியில் மாநில, தேசிய அளவில் வெற்றி பெறும் எங்களை போன்றோரை ஊக்குவிக்கும் விதமாக கவுரவித்து, ஊக்கத்தொகை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றார்.