வாசிப்பை வளமாக்கிய திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழா: அறிவுக்கு அடித்தளம் அமைத்தாக மக்கள் நெகிழ்ச்சி
வாசிப்பை வளமாக்கிய திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழா: அறிவுக்கு அடித்தளம் அமைத்தாக மக்கள் நெகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 11:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:57 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அங்குவிலாஸ் பள்ளியில் நடந்த புத்தக திருவிழா நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. மாவட்டத்தில் வாசிப்பு புரட்சியை ஏற்படுத்திய புத்தக திருவிழா அறிவுக்கு அடித்தளம் அமைத்ததாக பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
திண்டுக்கல் அதன் சுற்று வட்டார மாவட்ட மக்களின் அறிவுப் பசியைத் தீர்க்கும் வகையில் அங்கு விலாஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் புத்தகத் திருவிழா நடந்தது. அக்.,22ல் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முரளி சங்கரால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட விழா நேற்றுடன் (நவ.1) முடிந்தது. நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு கலெக்டர் துர்கா தலைமை வகித்தார். திண்டுக்கல் இலக்கிய களம் தலைவர் மனோகரன், அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
'ஸ்பேஸ் ஆன் வீல்ஸ் மொபைல் பஸ்' கண்காட்சி:
இலக்கியத் திருவிழாக்களில் திருவிழாக்களில் முக்கிய இடம் பிடித்த திண்டுக்கல் புத்தக திருவிழாவில் 126 அரங்குகளில் தமிழ், ஆங்கிலம் மொழிகளில் லட்சக்கணக்கான தலைப்புகளில் நுால்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. விழாவின் சிறப்பம்சமாக, இஸ்ரோ விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் ‛ஸ்பேஸ் ஆன் வீல்ஸ்' மொபைல் கண்காட்சி பஸ் அக்.,24, 25ல் பள்ளி மாணவர்களின் அறிவியல் ஆர்வத்தைத் துாண்டும் விதமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
புத்தகத் திருவிழா துவங்குவதற்கு முன்பே பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த 'திண்டுக்கல் வாசிக்கிறது' என்ற வாசிப்பு இயக்கம், விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணியும் நடத்தப்பட்டன.
பள்ளி மாணவர்களின் உண்டியல் சேமிப்பு மூலமாக மட்டுமே சுமார் ரூ.40 லட்சத்துக்கம் அதிக மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. அரசு ஊழியர்கள், பள்ளிக் கல்லுாரி மாணவர்கள், பொது மக்கள் வருகையால் நாள்தோறும் புத்தகத்திருவிழா திருவிழாக் கோலம் பூண்டிருந்தது. புத்தக விற்பனையோடு நின்றுவிடாமல், தினசரி காலை 10:30 மணிக்கு மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்குகள், மதியம் 2:00 மணிக்கு சர்வதேசத் திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன. மாலை 5:30 மணிக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள், இரவு 7:00 மணிக்குத் தமிழகத்தின் முன்னணி ஆளுமைகளின் சிந்தனை உரைகள் அரங்கேறின.
இன்று (நவ.,1) நிறைவு நாளில் திறனறி போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள், பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் செல்வக்குமார், கார்ப்பரேட் நிறுவன துணைத் தலைவர் கார்த்திக் மனோகரன் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்று பரிசுகள் வழங்கி பேசினர். அறிவையும், அனுபவத்தையும் செழுமைப்படுத்தும் விதமாக நடந்த புத்தகத் திருவிழாவில் பங்கேற்ற மாணவர்கள், பொது மக்கள் தங்களது கருத்துகளை பகிர்த்து கொண்டனர்.
வளமான அறிவுக்கு அடித்தளம்:
ராஜா, அரசு நிறுவன பணியாளர், ஆத்துார்:
இரண்டாவது முறையாக குடும்பத்துடன் புத்தக திருவிழாவிற்கு வந்து புத்தகங்கள் வாங்கி உள்ளோம். குழந்தைகளை கவரும் புத்தங்கள் ஏராளம் இருந்தது. தவிர உள்ளூர் எழுத்தாளர்கள் முதல் உலக எழுத்தாளர்கள் புத்தகங்கள் வரை ஒரே இடத்தில் வாங்க முடிந்தது சந்தோஷம் தருகிறது. புத்தகத் திருவிழாவில் தினமலர் நாளிதழ் அரங்கில் காப்பீட்டுடன், இலவச புத்தகங்களும் வழங்கினார்கள். இது வாழ்வுக்கும், வளமான அறிவுக்கும் அடித்தளம் அமைப்பதாக இருந்தது., என்றார்.
புத்தகம் வாங்குவதே அலாதியான இன்பம்
பரணிஸ்ரீ, மாணவி, எம்.வி.எம்., கல்லுாரி, கோவிலுார்:
எம்.ஏ., தமிழ் படிப்பதால் எனது ஆர்வத்துக்கும், இலக்கிய ஆளுமைக்கும் தேவையான புத்தகங்கள் வாங்கி உள்ளேன். கடந்தாண்டு குறைந்த அளவில் புத்தகம் வாங்கியதாக மனக்குறை ஏற்பட்டது. அதை இந்தாண்டு தீர்க்கும் விதமாக ஏராளமான படைப்பாளர்களின் புத்தகங்களை வாங்கிவிட்டேன். நிறைய புதிய எழுத்தாளர்கள், புதிய படைப்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் நாமே தேடிப்பிடித்து வாங்கும் இன்பமே அலாதியாக இருக்கிறது., என்றார்.
சுய பரிசோதனை களமாக அமைந்தது
நந்தினி, ஹாஜி முஸ்தபா மேல்நிலைப் பள்ளி, ஸ்ரீராமபுரம்:
கவிதை, கட்டுரை தொடர்பான எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்களை வாங்கினேன். மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் போட்டித் தேர்வுக்கான புத்தகங்கள், கல்வி தொடர்பான ஆய்வு புத்தகங்கள் நிறைய இருந்தன. பிளஸ்- 2க்கு பிறகு என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதில் தெளிவு கிடைத்திருக்கிறது. எனது ஆர்வம் என்ன, என்பதை நானே சுயபரிசோதனை செய்து தெரிந்து கொள்ள அமைக்கப்பட்ட களமாக இந்த புத்தகத் திருவிழா அமைந்தது., என்றார்.
கற்றல் உபகரணங்கள் வாங்கியது மகிழ்ச்சி
நிர்மலா, குடும்பத் தலைவி, தாடிக்கொம்பு:
அலைபேசியில் மூழ்கிவிடும் குழந்தைகளுக்கு சின்ன மாற்றத்தை தரலாம் என்ற முயற்சிக்காக புத்தக திருவிழாவிற்கு வந்தேன். கணிதம், அறிவியல், இலக்கியம் சார்ந்து நிறைய புத்தகங்கள் வாங்க முடிந்தது. பள்ளி குழந்தைகளின் கற்றலுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் புத்தகங்களாகவும், கற்றல் உபகரணங்களாகவும் வாங்க முடிந்ததில் மகிழ்ச்சி. குழந்தைகள், சுட்டிகளின் அறிவுத் திறனை வளர்க்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட புத்தக அரங்குகள் என்னை கவர்ந்தன., என்றார்.