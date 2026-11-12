பணியின்போது வலிப்பால் உயிரிழந்த திண்டுக்கல் ஏட்டு

UPDATED : நவ 11, 2026 11:35 PM
ADDED : நவ 11, 2026 09:03 PM
திண்டுக்கல்: மதுரை நீதிமன்றத்தில் கைதிகளை ஆஜர்படுத்த வழிக்காவலுக்கு சென்ற திண்டுக்கல் ஏட்டு ராஜகுரு 34, வலிப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.
தேனி மாவட்டம் குப்பிநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ராஜகுரு. திண்டுக்கல் தாடிக்கொம்பு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏட்டாக பணிபுரிந்தார். குற்ற வழக்குகளில் கைதாகி மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் வழிக்காவல் பணிக்காக இன்று (நவ.,11) சென்றார்.
கைதிகளை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய அவர், மீண்டும் மதுரை மத்திய சிறையில் அவர்களை அடைத்துவிட்டு திண்டுக்கல் திரும்புவதற்காக ஆரப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தார்.அப்போது ராஜகுருவுக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டு கீழே விழுந்தார். அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அவரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். மதுரை கரிமேடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ராஜகுரு 2011ம் ஆண்டு போலீஸ் பணியில் சேர்ந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி உள்ளார். அவரது உடலை அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.