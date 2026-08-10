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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/முதற்கட்ட வீடுகள் - வீட்டு வகை கணக்கெடுப்பிற்கான பணி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம்: தொலைதுார பணி ஒதுக்கீடுகளை மறுபரிசீலிக்க கோரிக்கை

முதற்கட்ட வீடுகள் - வீட்டு வகை கணக்கெடுப்பிற்கான பணி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம்: தொலைதுார பணி ஒதுக்கீடுகளை மறுபரிசீலிக்க கோரிக்கை

முதற்கட்ட வீடுகள் - வீட்டு வகை கணக்கெடுப்பிற்கான பணி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம்: தொலைதுார பணி ஒதுக்கீடுகளை மறுபரிசீலிக்க கோரிக்கை

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:12 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 04:12 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM

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திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் கடந்த 9 நாட்களாக நடந்து வரும் வீடுகள் மற்றும் வீட்டு வகை கணக்கெடுப்பிற்கான பணி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மேலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான ‛ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங்' தரவுகளை சேமித்தல், கலைத் திருவிழா, காலை, மதிய உணவுத் திட்ட கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கூடுதல் பணிகளால் பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளதால் 20 கி.மீ., துாரத்திற்கு அப்பால் சென்று பணியாற்ற பணி ஆணை வழங்கியதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என, ஆசிரியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆக.,1 முதல் ஆக.,9 வரை (9 நாட்கள்) இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட பணிகளான வீடுகள் மற்றும் வீட்டு வகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் 3302 ஆசிரியைகள், 575 மேற்பார்வையாளர்கள் என, மொத்தம் 3877 பேரும், அவசர தேவைக்கான காத்திருப்பு பணியாளர்களாக ஆசிரியைகள் 338 பேர், மேற்பார்வையாளர்கள் 78 பேர் என, மொத்தம் 416 உள்ளனர். ஆனால் மாவட்டத்தில் 14 வட்டாரங்கள் உள்ளதால் அதிக எண்ணிக்கையில் பணியாளர்கள் தேவைப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பாரபட்சம்: மாவட்டத்தில் பணி ஒதுக்கீட்டில் பாரபட்சம் பார்க்கப்படுவதாக ஆசிரியர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக ஒரு சிலருக்கு நிர்ணயித்த வீடுகளின் எண்ணிக்கையை விட அதிகளவில் குறிப்பாக 700 முதல் 800 வரை வீடுகள் கொடுப்பதாகவும், ஒரு சிலருக்கு 80 வீடுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் 20 கி.மீ., எல்லைக்கு அப்பால் தொலைதுாரப் பணிக்கு பணி ஆணைகளை வழங்கியுள்ளதால் 20 கி.மீட்டருக்கு துாரத்திற்கு மேல் செல்ல முடியாத ஆசிரியைகள் பணிகளை துவங்காமல் உள்ளனர். இதனால் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் துவங்கி 10 நாட்கள் ஆகியும், இன்னும் பணிகள் முழுமை பெறாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் தரவுகளை சேகரித்தல், கலைத் திருவிழா, காலை, மதியம் என இரு நேர உணவுத் திட்டங்கள் கண்காணிப்புப் பணிகளால் பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளதுடன், கற்பித்தல் பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட முடியவில்லை. இதனால் 20 கி.மீ., துாரத்திற்கு மேல் சென்று பணியாற்ற முடியாத ஆசிரியைகளை கணக்கெடுத்து, அவர்களுக்கு பதில் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்திட மாவட்ட முதன்மை கணக்கெடுப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பாக்ஸ் மேட்டர்: முறைப்படுத்துவது அவசியம் மாவட்டத்தில் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் இந்த குளறுபடி நிலை தொடர்கிறது. ஒட்டன்சத்திரம் வட்டாரத்தில் கணக்கெடுப்பிற்கான ‛மேப்பிங்' பணியே இன்னும் முழுமையான முடிவடையவில்லை. குழப்பங்கள் தொடர்கின்றன. ஒரு சிலருக்கு இன்னும் பணியே வழங்கப்படவில்லை. ஒரு சிலருக்கு குறைவான வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 250 வீடுகள் மட்டுமே கணக்கெடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அதை விட பலமடங்கு அதிகரித்து 900 முதல் 1000 வீடுகள் வரை ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு சிலருக்கு 80 வீடுகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பொறுப்பு முதன்மை கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களாக உள்ள நகராட்சி கமிஷனர்கள், தாசில்தார்கள் முறைப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள். மாவட்ட முதன்மை கணக்கெடுப்பு கண்காணிப்பு அலுவலராக உள்ள கலெக்டர் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுத்து, கணக்கெடுப்புப் பணிகளை முறைப்படுத்த வேண்டும்., என்றார். சி.துரைராஜ், மாநிலப் பொருளாளர், தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி, திண்டுக்கல்.



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