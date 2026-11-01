திண்டுக்கல், மதுரை 4 வழிச்சாலையில் இரும்பு நடைமேம்பாலம்
திண்டுக்கல், மதுரை 4 வழிச்சாலையில் இரும்பு நடைமேம்பாலம்
UPDATED : அக் 31, 2026 11:34 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
சின்னாளபட்டி: காந்திகிராம பல்கலை அருகே திண்டுக்கல் மதுரை 4 வழிச்சாலையை கடந்து செல்லும் வகையில் இரும்பு நடை மேம்பாலம் பொருத்தும் பணி இன்று (அக்.,31) நடந்தது.
காந்திகிராம பல்கலை அருகே திண்டுக்கல் -மதுரை இடையே 17 ஆண்டுகளுக்கு முன் 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டது. திண்டுக்கல்லில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் மட்டுமே பல்கலை நுழைவாயில் அருகே அமைந்தது. மதுரை வழித்தடத்தில் இருந்து வரும் டூவீலர் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் கீழக்கோட்டை சந்திப்பு, சின்னாளபட்டி சுரங்கப்பாதை வரை 2 கி.மீ., சுற்றி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.
பஸ்களில் வரும் மாணவர்கள் பல்கலை எதிர்புற பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து விபத்து அபாய சூழலில் 4 வழிச்சாலையை கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. கடந்த ஆண்டுகளில் பல விபத்துகள் ஏற்பட்டு 20க்கும் மேற்பட்டோர் பாதித்தனர். பலர் இறந்தனர்.
காந்திகிராமம், தொப்பம்பட்டி, அம்பாத்துறை சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் கடந்து செல்ல சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். பல்வேறு தரப்பினரும் மத்திய அரசு, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், மக்கள் பிரதிநிதிகள் என தீர்வு காண வலியுறுத்தினர். திண்டுக்கல் எம்.பி., சச்சிதானந்தம் முயற்சியில் ரூ.7 கோடியில் இரும்பு நடைமேம்பால பணி சில வாரங்களுக்கு முன் துவங்கியது.
இன்று நடைமேம்பாலத்தை ராட்சத கிரேன்கள் மூலம் துாண்களில் பொருத்தும் பணி நடந்தது. இதற்காக போக்குவரத்து எதிர்திசையில் மாற்றி விடப்பட்டது.