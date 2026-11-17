திண்டுக்கல் பி.வி.கே., குரூப்ஸ், ரங்கா டிராவல்ஸ் இல்ல திருமண விழா
திண்டுக்கல் பி.வி.கே., குரூப்ஸ், ரங்கா டிராவல்ஸ் இல்ல திருமண விழா
ADDED : நவ 16, 2026 07:12 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் பி.வி.கே., குரூப்ஸ் இயக்குநர்கள் விஜயகுமார்- – கீதா தம்பதி மகன் சஞ்சய்குமார். தேனி ரங்கா டிராவல்ஸ் ரவிச்சந்திரன்- – நித்தியா தம்பதி மகள் கீர்த்தனா. இவர்களது திருமணம் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது.
அதன்படி மணமக்கள் சஞ்சய்குமார், கீர்த்தனா திருமணம் திண்டுக்கல் தாடிக்கொம்பு ரோட்டில் உள்ள பி.வி.கே., மஹாலில் இன்று (நவ.,16) காலை 7:25 மணிக்கு நடந்தது. நேற்று (நவ.,15) மாலை 6:00 மணிக்கு மாப்பிள்ளை அழைப்பு, 6:30 மணிக்கு மணப்பெண் அழைப்பு நடந்தது. தொடர்ந்து மணமக்களின் நிச்சயதார்த்த விழா, இரவு 7:00 மணிக்கு வரவேற்பு நடந்தது.திருமணத்திற்கு வந்த அனைவரையும் பி.வி.கே., மஹால் உரிமையாளர்கள் விஜயகுமார், கீர்த்தனா, இயக்குனர் அஜய்குமார், தேனி ரங்கா டிராவல்ஸ் இயக்குநர்கள் ரவிச்சந்திரன், நித்யா ஆகியோர் வரவேற்றனர்.இதில் குருமுகி பள்ளி நிர்வாக இயக்குநர் செந்தில்குமார், ஸ்ரீஅம்மன் மெட்டல்ஸ் உரிமையாளர் மயில்வாகனன், ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஆட்டோஸ் உரிமையாளர் பெருமாள் ராஜ், திருமலா தேங்காய் வியாபாரம் நிர்வாகி சக்திவேல், திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஓட்டல் ரெஸ்டாரன்ட் அசோசியேஷன் நிர்வாகிகள் கவுரவத் தலைவர் சண்முகம், தலைவர் ராஜ்குமார், செயலாளர் வெங்கடேஷ், பொருளாளர் ரமேஷ், துணைத்தலைவர் வெங்கடாசலம், துணைத்தலைவர் கென்னடி, இணைச்செயலாளர் காளிதாஸ், ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ்குமார், உதவி செயலாளர் ராமையா ஆகியோர் மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
மேலும் திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை லயன்ஸ் மூத்த தலைவர் ஆடிட்டர் ரவீந்திரன், லயன்ஸ் மாவட்ட கவர்னர் சுப்புராஜ், மண்டல தலைவர் ஹரிஷ் வர்த்தனா, நிர்வாகிகள் தலைவர் ராம்கிஷான், செயலாளர் சந்தோஷ், பொருளாளர் சிவராமகிருஷ்ணன், தேவர் குடும்பத்தில் உரிமையாளர் ரமேஷ், ஸ்ரீகுமரன் ப்ளூ மெட்டல்ஸ் உரிமையாளர் கதிரேசன், கோபால்பட்டி ஸ்ரீகஸ்தூரி ரங்கா ஏஜென்சி உரிமையாளர் ஆனந்த கிருஷ்ணன், சித்தாரா உரிமையாளர் அமானி ஐயூப் அன்சாரி, குஜிலியம்பாறை அரசு ஒப்பந்தக்காரர் சுரேஷ், கால்நடை ஆய்வாளர் ரமேஷ், செட்டிநாயக்கன்பட்டி முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் சுந்தரவேல் உள்ளிட்டோர் மணமக்களை வாழ்த்தினர்.