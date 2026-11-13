திண்டுக்கல் இன்றைய நிகழ்ச்சி 13/11/2026

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 05:22 PM
கந்த சஷ்டி பெருவிழா
முருகன் கோயில், பழநி, நடைதிறப்பு காலை 6:00 மணி, விளா பூஜை காலை 6:15 மணி, வெள்ளிச் சப்பரம் புறப்பாடு காலை 6:45 மணி, உச்சிகால பூஜை மதியம் 12:00 மணி, சண்முகர் தீபாராதனை மாலை 6:00 மணி, தங்கச் சப்பரம் புறப்பாடு இரவு 7:00 மணி, தங்க ரதம் புறப்பாடு இரவு 7:15 மணி.
திரு ஆவினன்குடி கோயில், பழநி, நடைதிறப்பு காலை 6:00 மணி, உச்சிகால பூஜை மதியம் 12:00 மணி.
அபிராமி அம்மன் கோயில், திண்டுக்கல், வள்ளி தேவசேனா உடனுறை ஆறுமுகப் பெருமானுக்கு அபிஷேக, அலங்காரம் மாலை 6:00 மணி, திருவீதி உலா இரவு 7:25 மணி.
தண்டாயுபாணி சுவாமி கோயில், என்.ஜி.ஓ.,காலனி, திண்டுக்கல், அபிஷேக, அலங்காரம் மாலை 6:00 மணி, சிறப்பு பூஜை இரவு 7:00 மணி.
செல்வ விநாயகர் கோயில், கூட்டுறவு நகர், திண்டுக்கல், யாக வேள்வி பூஜை காலை 10:30 மணி, சிறப்பு அலங்காரம் மாலை 6:00 மணி, உற்ஸவ மூர்த்தி புறப்பாடு இரவு 7:00 மணி.
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், சுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னதி, திருச்சி ரோடு, வடமதுரை, இரவு 7:00 மணி.
நந்தீஸ்வரர் கோயில், பாலமுருகன் சன்னதி, எரியோடு ரோடு, தென்னம்பட்டி, வடமதுரை, மாலை 5:00 மணி.
பாதாள செம்பு முருகன் கோயில், ராமலிங்கம்பட்டி, ரெட்டியார்சத்திரம், காலை 7:00 மணி.
சதுர்முக முருகன் கோயில், சின்னாளபட்டி, காலை 7:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை
கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி, மாலை 5:00 மணி.
வெள்ளை விநாயகர் கோயில், கிழக்கு ரத வீதி, திண்டுக்கல், காலை 7:30 மணி, மாலை 4:30 மணி.
சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், தாடிக்கொம்பு, திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி, மாலை 7:30 மணி, வெள்ளித்தேர் புறப்பாடு மாலை 5:00 மணி.
ஐயப்பன் கோயில், மலையடிவாரம், ஆர்.வி.,நகர், திண்டுக்கல், அபிஷேகம், காலை 7:00 மணி, உச்சிகால பூஜை, மதியம் 12:00 மணி, ஹரிவராசனம், இரவு 8:00 மணி.
ராஜகணபதி கோயில், பாலமரத்துப்பட்டி, கிழக்கு தாலுகா, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
சக்தி விநாயகர் கோயில், என்.பஞ்சம்பட்டி, ஆத்துார், திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.
நன்மை தரும் 108 விநாயகர் கோயில், கோபாலசமுத்திரம் கரை, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோயில், தென்றல் நகர், எனாமல் பேக்டரி ரோடு, மேட்டுப்பட்டி, திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி.
ஏழுமலையான் கோயில், கே.தருமத்துப்பட்டி, மேற்கு திண்டுக்கல், சிறப்பு அபிஷேகம், மாலை 6:00 மணி.
ஆஞ்சநேயர் கோயில், ஆர்.வி.,நகர், மலையடிவாரம், திண்டுக்கல், மாலை 5:30 மணி.
சிம்மவாஹினி மகா துர்க்கை அம்மன் கோயில், வேதாத்திரி நகர், திண்டுக்கல், மாலை 5:00 மணி.
தென் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயில், எம்.வி.எம்.,நகர், திண்டுக்கல், மாலை 5:00 மணி.
கற்பக கணபதி கோயில், ரவுண்ட் ரோடு, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
ராகு கால பூஜை, காளியம்மன் கோயில், ஒட்டன்சத்திரம் ரோடு பிரிவு, வடமதுரை, காலை 10:30 மணி.
-சதுர்த்தி பூஜை
பட்டத்து விநாயகர் கோயில், கன்னிவாடி, காலை 7:00 மணி.
கோதண்டராம விநாயகர் கோயில், செம்பட்டி, காலை 7:00 மணி.
சுக்ரவார பூஜை
கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், கன்னிவாடி, காலை 7:00 மணி.
கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், கொத்தபுள்ளி, ரெட்டியார்சத்திரம், காலை 7:30 மணி.
ராஜகாளியம்மன் கோயில், தெத்துப்பட்டி, காலை 7:30 மணி.