திண்டுக்கல் இன்றைய நிகழ்ச்சி 31/10/2026

ADDED : அக் 31, 2026 08:32 AM
ஆன்மிகம்
முருகன் கோயில், பழநி, நடைதிறப்பு, காலை 6:00 மணி, விளா பூஜை, காலை 6:30 மணி, சாயரட்சை பூஜை, மாலை 5:30 மணி, தங்கரத புறப்பாடு, இரவு 7:00 மணி.
திருஆவினன்குடி கோயில், பழநி, நடைதிறப்பு, காலை 6:00 மணி, உச்சிக்கால பூஜை, மதியம் 12:00 மணி.
கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி, மாலை 5:00 மணி.
அபிராமியம்மன் உடனுறை காளஹஸ்தீஸ்வரர் கோயில், திண்டுக்கல், காலை 5:30 மணி, மாலை 5:30 மணி.
வெள்ளை விநாயகர் கோயில், கிழக்கு ரத வீதி, திண்டுக்கல், காலை 7:30 மணி, மாலை 4:30 மணி.
சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், தாடிக்கொம்பு, திண்டுக்கல், காலை 7::00 மணி, மாலை 7:30 மணி, வெள்ளித்தேர் புறப்பாடு, மாலை 5:00 மணி.
ஐயப்பன் கோயில், மலையடிவாரம், ஆர்.வி.,நகர், திண்டுக்கல், அபிஷேகம், காலை 7:00 மணி, உச்சிகால பூஜை, மதியம் 12:00 மணி, ஹரிவராசனம், இரவு 8:00 மணி.
ராஜகணபதி கோயில், பாலமரத்துப்பட்டி, கிழக்கு தாலுகா, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
சக்தி விநாயகர் கோயில், என்.பஞ்சம்பட்டி, ஆத்துார், திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.
நன்மை தரும் 108 விநாயகர் கோயில், கோபாலசமுத்திரம் கரை, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோயில், தென்றல் நகர், எனாமல் பேக்டரி ரோடு, மேட்டுப்பட்டி, திண்டுக்கல், காலை 7:00 மணி.
ஏழுமலையான் கோயில், கே.தருமத்துப்பட்டி, மேற்கு திண்டுக்கல், சிறப்பு அபிஷேகம், மாலை 6:00 மணி.
ஆஞ்சநேயர் கோயில், ஆர்.வி.,நகர், மலையடிவாரம், திண்டுக்கல், மாலை 5:30 மணி.
சிம்மவாஹினி மகா துர்க்கை அம்மன் கோயில், வேதாத்திரி நகர், திண்டுக்கல், மாலை 5:00 மணி.
தென் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயில், எம்.வி.எம்.,நகர், திண்டுக்கல், மாலை 5:00 மணி.
செல்வ விநாயகர் கோயில், கூட்டுறவு நகர், திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
கற்பக கணபதி கோயில், ரவுண்ட் ரோடு, திண்டுக்கல், மாலை 6:00 மணி.
சனி வார பூஜை
கெட்டியபட்டி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், இ.சித்துார், எரியோடு, மதியம் 12:00 மணி.
பக்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் கோயில், திருச்சி ரோடு, வடமதுரை, அலங்காரம், அபிஷேகம், மாலை 5:00 மணி.
சக்தி முத்து மாரியம்மன் கோயில், மண்டபத் தோட்டம், கெங்கையூர், அய்யலுார், மாலை 5:00 மணி.
சஷ்டி பூஜை
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில், சுப்ரமணிய சுவாமி சன்னதி, வடமதுரை, மாலை 5:00 மணி.
பொது:
புத்தகத் திருவிழா: அங்குவிலாஸ் பள்ளி மைதானம், பைபாஸ் ரோடு, திண்டுக்கல், சுகாதார வினாடி வினா இறுதி சுற்றுப்போட்டி: காலை 10:30 மணி, உலக திரைப்படம் ஒளிபரப்பு: மதியம் 2:00 மணி, கலைநிகழ்ச்சிகள்: மாலை 5:00 மணி, சிந்தனையரங்கம் சிறப்புரை: செ.சரவணன், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணை கமிஷனர், தலைப்பு: காவியத்தாயின் இளையமகன் கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு, சிறப்புரை: கவிஞர் முல்லை நடவரசு, இரவு 7:00 மணி.