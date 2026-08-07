ஸ்டேஷன் முற்றுகை முயற்சி :மாற்றுத்திறனாளிகள் கைது

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:30 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:01 PM
வடமதுரை:அய்யலுார் அருகே சுக்காம்பட்டி களத்துாரில் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குடும்பத்தினர் சொத்துக்களை அபகரிக்கும் நோக்கில் அவரது உறவினர்கள் செயல்பட்டு மிரட்டுவதாக ஜூலை 17ல் புகார் தந்து வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்யாமல் போலீசார் தாமதம் செய்வதாகவும், இதுபோன்றே மாற்றுத்திறனாளிகள் புகார் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இழுத்தடிப்பதாகவும் கூறி வடமதுரை ஸ்டேஷனை முற்றுகையிடுவதாக தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கம் அறிவித்தது.
இதற்காக நேற்று காலை ஏராளமான சங்க உறுப்பினர்கள் கூடினர். ஸ்டேஷன் அருகில் செல்ல முடியாதபடி தடுப்புகளை போலீசார் வைத்திருந்தனர். இதனால் எதிர்புறம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய பின்னர் ஸ்டேஷன் நோக்கி வந்த போராட்டக்காரர்களை போலீசார் கடும் முயற்சி எடுத்து தடுத்து நிறுத்தினர்.
மாவட்ட தலைவர் ஜெயந்தி, செயலாளர் பகத்சிங், ஒன்றிய தலைவர் பாக்கியலட்சுமி, செயலாளர் சரவணக்குமார் உள்ளிட்ட 66 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.