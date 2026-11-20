சுங்கச்சாவடியில் மாதாந்திர பாஸ் வழங்குவதில் குளறுபடி: பொதுமக்கள் முற்றுகை
சுங்கச்சாவடியில் மாதாந்திர பாஸ் வழங்குவதில் குளறுபடி: பொதுமக்கள் முற்றுகை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
கொடைரோடு:
கொடைரோடு சுங்கச்சாவடியில் மாதாந்திர பாஸ் வழங்குவதில் பழைய நடைமுறையை பின்பற்ற வலியுறுத்தி வாகன ஓட்டிகள் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
திண்டுக்கல் – மதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் கொடைரோடு சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் வசூலித்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்தது. மூன்று மாதங்களாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையமே நேரடியாக சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கிறது.
தனியார் நிறுவனம் ஏற்கனவே வசூலித்ததைவிட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாகவும், சுங்கச்சாவடியில் இருந்து 10 முதல் 15 கி.மீ., பகுதி வாகனங்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.150 ஆக இருந்த கட்டணத்தை ரூ.3 ஆயிரமாக உயர்த்தி உள்ளனர். இந்த தொகையில் மாதத்திற்கு 40 முறை மட்டுமே கடந்து செல்ல முடியும் என்ற புதிய விதிமுறையால் வாகனஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதனால் சுற்றுவட்டார கிராமத்தினர் சுங்கச்சாவடி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் செய்தனர். பழைய முறைப்படியே கட்டணத்தை பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.