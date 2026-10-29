மாவட்ட கேரம் போட்டி; திண்டுக்கல், வத்தலக்குண்டு மாணவர்கள் சாம்பியன்
மாவட்ட கேரம் போட்டி; திண்டுக்கல், வத்தலக்குண்டு மாணவர்கள் சாம்பியன்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:00 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:56 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட கேரம் சங்கம், தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் சின்னாபிள்ளை, ராஜாமணியம்மாள் நினைவு மாவட்ட கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சோபியா மெட்ரிக் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.
மாவட்டத்தில் இருந்து 20 பள்ளிகளை சார்ந்த 12, 14, 18 வயது இருபாலர் மாணவர்கள் 150க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றனர். ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியாக போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டங்களில் முதல் 4 இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. பரிசளிப்பு விழாவிற்கு கேரம் சங்க தலைவர் சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தார். ராமலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார்.
மாணவர்களுக்கான போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் கோப்பையை திண்டுக்கல் புனித மரியன்னை மேல்நிலைப்பள்ளியும், மாணவிகளுக்கான ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப்பை வத்தலக்குண்டு மகாலட்சுமி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியும் வென்றன. தொடர்ந்து ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
நிர்வாகிகள் அர்ஜூனன், சண்முகம், பள்ளி முதல்வர் ஜோஸ்பின் மேரி பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை மாவட்ட கேரம் சங்க செயலாளர் ஆல்வின் செல்வக்குமார், நிர்வாகிகள் செய்தனர்.