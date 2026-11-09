தீபாவளி பண்டிகை: வான்கோழி இறைச்சி, பிரியாணி விற்பனை ஜோர்
தீபாவளி பண்டிகை: வான்கோழி இறைச்சி, பிரியாணி விற்பனை ஜோர்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல்லில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, உணவகங்கள், கறிக்கடைகளில் வான்கோழி பிரியாணி, இறைச்சி விற்பனை களைக்கட்டியது.
தமிழகத்தில் பிரியாணிக்கு பிரசித்தி பெற்ற திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சீரக சம்பா மட்டன், சிக்கன் பிரியாணிக்கு அடுத்தப்படியாக வான் கோழி பிரியாணி மிகவும் பிரபலம். வழக்கமாக பண்டிகை நாட்களில் திண்டுக்கல்லில் ஹோட்டல்களில் பிரியாணி, இறைச்சி விற்பனை கூடங்களில் விற்பனை களைகட்டும். அந்த வகையில் கோழி, ஆடு, மீன் இறைச்சி விற்பனை நேற்று படுஜோராக நடந்தது. அதே சமயம் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி ஸ்பெஷலாக நடக்கும் வான்கோழி இறைச்சி, பிரியாணி விற்பனையும் களைகட்டியது. இதற்காக அதிகாலை முதலே இறைச்சிக் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. ஒவ்வொருவரும் போட்டிப் போட்டு கிலோ கணக்கில் வான்கோழி இறைச்சியை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். அதன்படி திண்டுக்கல் நகர் பகுதியில் வான்கோழி இறைச்சி கிலோ ரூ.650, நாட்டுக்கோழி ரூ.650, பிராய்லர் கறிக்கோழி ரூ.250, ஆடு ரூ.1500 என, விற்பனையானது.