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கிளாசிக் போலோவில் தீபாவளி விற்பனை

கிளாசிக் போலோவில் தீபாவளி விற்பனை

UPDATED : அக் 21, 2026 11:39 PM

ADDED : அக் 21, 2026 07:44 PM

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UPDATED : அக் 21, 2026 11:39 PM ADDED : அக் 21, 2026 07:44 PM

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திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் அருகே தாராபுரம் கிளாசிக் போலோவில் வியப்பூட்டும் தரமான ஆடைகள் மிகக்குறைந்த விலையில் அக்.,7 முதல் விற்பனைக்கு உள்ளன.

திண்டுக்கல் - பழநி ரோடு தாராபுரம் அருகே கிளாசிக் போலோ வளாகத்தில் விதவிதமான டி-ஷர்ட், ஷர்ட், பேண்ட், உள்ளாடைகள், குளிர் ஆடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆடை ரகங்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

திருப்பூர் பெரியாண்டிபாளையம் இடுவம்பாளையம் சாலையில் உள்ள கிளாசிக் போலோ வளாகத்திலும், அவிநாசி, சேயூர் ரோடு பழனிச்சாமி முத்தம்மாள் திருமண மண்டபத்திலும் நவ.,7 வரை தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை நடக்கிறது.

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