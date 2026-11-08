பஜார் வீதிகளில் அலைமோதிய கூட்டம்: களைகட்டிய தீபாவளி விற்பனை
பஜார் வீதிகளில் அலைமோதிய கூட்டம்: களைகட்டிய தீபாவளி விற்பனை
UPDATED : நவ 08, 2026 12:09 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:09 PM
திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி திண்டுக்கல் மாவட்ட பஜார் வீதிகளில் ஆடை, ஆபரணங்கள், பேன்சி, கவரிங் நகைகள் விற்பனை களைகட்டியது.
தீபாவளி பண்டிகை இன்று (நவ.,8) விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி திண்டுக்கல் மாநகராட்சி பகுதிகளில் புத்தாடைகள், பூஜை பொருட்கள், பட்டாசுகள் வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் திரண்டனர். இதனால் பஜார் பகுதிகள் இன்று (நவ.,7) விழாக்கோலம் பூண்டது.திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் துவங்கி தமிழ் சாலை, மாநகராட்சி ரோடு, வெள்ளை விநாயகர் கோயில், அபிராமி அம்மன் கோயில் ரோடு, மார்க்கெட் ரோடு, மாநகராட்சியை சுற்றியுள்ள நாலாபுறங்களிலும் ரோட்டோரங்களில் ஏராளமான தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பனியன், சட்டைகள், உள்ளாடைகள், அணிகலன்கள், செருப்புகள், ஷூக்கள், பேன்சி, கவரிங் பொருட்கள், சிறுவர், சிறுமிகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள், பட்டாசுகள், இனிப்பு தின்பண்டங்கள், கார வகைகள் உட்பட அனைத்துக் கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
திண்டுக்கல் நகரம் மட்டுமின்றி சுற்றியுள்ள சிற்றுார்கள், கிராமங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் புத்தாடைகள், பொருட்களை வாங்கக் கடைவீதிகளில் குவிந்ததால் நகரின் மத்தியில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.
இதையொட்டி மாநகராட்சி சாலை முழுவதுமாக மூடப்பட்டு போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. பொருட்கள் வாங்க வருவோர் தங்களின் டூவீலர்கள், வாகனங்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்திவிட்டு நடந்து செல்ல போலீசார் அறிவுறுத்தினர்.
போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க முக்கிய சந்திப்புகள், ஒருவழிப் பாதைகளில் போலீஸ் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்கள் சீராகச் செல்ல சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
கூட்ட நெரிசலைப் பயன்படுத்திப் பிக்பாக்கெட், கொள்ளை, திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடப்பதைத் தடுக்க எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் உத்தரவின் பேரில் டி.எஸ்.பி.,கார்த்திக் தலைமையில் 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.வெள்ளை விநாயகர் கோயில் சந்திப்பு, ஈ.வெ.ரா., சிலை உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் உயர் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைத்து போலீசார் பைனாக்குலர் மூலம் சந்தேக நபர்களின் நடமாட்டத்தைக் கூர்ந்து கவனித்தனர். மேலும் அப்பகுதி முழுவதும் 250க்கும் மேற்பட்ட சி.சி.டி.வி.,கேமராக்களை ஒருங்கிணைத்து டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பாதுகாப்பான முறையில் பொருட்கள் வாங்குவது குறித்தும், கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்ப்பது குறித்தும் போலீசார் ஒலிபெருக்கி மூலம் தொடர்ச்சியாக வழிகாட்டுதல், எச்சரிக்கைகளை வழங்கினர். மேலும் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களை கண்காணிக்கப் போலீசார் நடை ரோந்து, மொபைல் டூவீலர் ரோந்துப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டனர்.
இதுபோல் ஒட்டன்சத்திரம், பழநி, வடமதுரை, வத்தலக்குண்டு, கொடைக்கானல், வேடசந்துார், நத்தம், ஆத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீபாவளி விற்பனை களைகட்டியது.