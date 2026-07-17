பழநி மடம் நில மோசடியில் அமைச்சர் மீது அவதுாறு பரப்பும் தி.மு.க., ஐ.டி., பிரிவு ராம.ரவிக்குமார் குற்றச்சாட்டு
பழநி மடம் நில மோசடியில் அமைச்சர் மீது அவதுாறு பரப்பும் தி.மு.க., ஐ.டி., பிரிவு ராம.ரவிக்குமார் குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:13 PM
பழநி: ஹிந்து தமிழர் கட்சியின் தலைவர் ராம.ரவிக்குமார் பழநியில் கூறியதாவது:
தண்டபாணி மடம் 1888ல் குப்புசாமி மணியக்காரரால் அற நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. குப்புசாமிக்கு பின் தண்டபாணி, மடத்தை கவனித்து கொண்டார். அப்போது இந்த இடத்தை பலர் பத்திரப்பதிவு செய்ய முயன்றதால் நீதிமன்றத்தில் பொது அறக்கட்டளை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, உயர்நீதிமன்ற, உச்சநீதிமன்ற உத்தரவில் 2025 செப்டம்பரில் இடத்தை கையகப்படுத்தியது. அப்போது பழநி கோயில் இணை கமிஷனர் மாரிமுத்து. பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு தக்காராக பொறுப்பு ஏற்றார். மொத்தம் உள்ள 1.4 ஏக்கரின் தற்போதைய அரசு மதிப்பீடு ரூ.16 கோடி. சந்தை மதிப்பு ரூ.100 கோடி.
தண்டபாணி டிரஸ்ட் தலைவர் முருகதாஸ், கோவை கணேசன், திருநெல்வேலி குமரகுருபரன், சண்முகசுந்தரம், சிவக்குமார், விருதுநகர் சுவாமிநாதன், கணேசன் நிர்வாகிகளாக இருந்தனர். பழநியை சேர்ந்த எந்த நபரும் இல்லை. இந்த ஏழு பேருக்கும் முகவராக முருகதாஸ் செயல்பட்டார். இந்த இடத்தை முருகதாஸ் விற்பனை செய்துள்ளார். இதனை சேதுபதி, வெள்ளைத்துரை இருவரும் ரூ.2 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளனர். இந்த பணத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள 4 காசோலைகளை வழங்கியுள்ளனர். இதனை வழங்கியவர்கள் வங்கிக்கணக்கில் உள்ள பணம் எவ்வளவு என சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும்.
வெள்ளைத்துரை, சேதுபதி இருவரும் பணம் படைத்தவர்கள் அல்ல. இவர்களது பின்புலத்தில் இருப்பவர்கள் அரசியல் சக்தியா, ஆன்மிக சக்தியா, அரசு சக்தியா என்பதை துாய சக்தி ஆட்சி விசாரிக்க வேண்டும்.
அமைச்சர் ரமேஷின் உறவினர்கள் சொத்தை வாங்கினார்கள் என பொய் பரப்புரை செய்வதில் தி.மு.க., தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு உள்ளது. அமைச்சருக்கும் இந்த சொத்தை பதிந்த வெள்ளைத்துரை, சேதுபதிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. அமைச்சர் பெயரை அவதுாறாக பரப்புவதை கண்டிக்கிறேன். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் முத்தமிழ் முருகன் மாநாட்டில் நடந்த ஊழலை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.