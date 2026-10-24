கணக்கெடுக்க காத்திருக்கும் காய்ந்த தென்னை மரங்கள்

UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
எரியோடு: எரியோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை மரங்களை கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எரியோடு, நாகையகோட்டை, புதுரோடு, ஆத்துார்பிள்ளையூர், செண்டுவழி, கல்லுக்கோட்டை உள்ளிட்ட கிராமப் பகுதிகளில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பருவமழை பொய்த்ததால் வறட்சி தாக்கமாக ஏராளமான தென்னை மரங்கள் கருகியுள்ளன.
இந்த மரங்களை கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணம் அரசு வழங்க வேண்டும் என இப்பகுதி விவசாயிகள் பலமுறை கோரிக்கை மனு தந்தனர். ஆனால் கணக்கெடுக்கும் பணி நடக்காமல் காய்ந்த தென்னை மரங்கள் அகற்றப்படாமல் உள்ளன.
தற்போது பருவமழை பெய்யும் நிலையில் காய்ந்த தென்னை மரங்களின் உள்பகுதியில் மழைநீர் இறங்குகிறது. இதனால் மரம் மேலும் பாதிக்கப்பட்டு வேறு பயன்பாட்டிற்கு விற்கவும் வாய்ப்பில்லாமல் போகும் நிலை உள்ளது.
விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய தலைவர் சவடமுத்து கூறுகையில், ‘வேளாண்மை துறையினர் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை மரங்களை கணக்கெடுத்து உரிய நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன்மூலம் அதே இடத்தில் புதிய தென்னைமர கன்றுகளை நடவு செய்யும் பணியை விவசாயிகள் துவக்குவர்’ என்றார்.