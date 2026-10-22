இடிந்து விழும் விபத்து அபாயத்தில் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி
இடிந்து விழும் விபத்து அபாயத்தில் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி
UPDATED : அக் 20, 2026 12:57 AM
ADDED : அக் 19, 2026 06:24 PM
நத்தம்:
'இடிந்து விழும் நிலையில் விபத்து அபாயத்தை எதிர்நோக்கி உள்ள குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டியை அகற்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.' என, அப்பாஸ்புர மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நத்தம் தாலுகாவில் ஊராளிபட்டி ஊராட்சி உள்ளது. இங்குள்ள அப்பாஸ்புரத்தில் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி உள்ளது. 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பழமையானதாக உள்ளது. உரிய பராமரிப்பு இன்றி தொட்டியின் நான்கு துாண்களும் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது. மேல்நிலைத் தொட்டியின் அடிப்பகுதியில் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து, செங்கற்கள், கட்டுமானப் பகுதிகள் சிதைந்துள்ளன. துாண்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன், அடிப்பகுதி முழுவதும் வலுவிழந்து காணப்படுகிறது. இதனால், தொட்டியின் உறுதித்தன்மை குறித்துக் கேள்வி எழுந்துள்ளது. இவ்வாறு மோசமாக இருக்கும் மேல்நிலை தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தொட்டி இடிந்து விழுந்தால் பெரும் விபத்து ஏற்படக்கூடும் என்பதால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். மேலும் தொட்டியின் தெற்கு, மேற்கு, வடக்குப் பகுதிகளில் சுமார் 10 அடி தொலைவிலேயே குடியிருப்பு வீடுகள் அமைந்துள்ளன. தொட்டியின் முன்புறத்தில் முருகன் கோயிலும் உள்ளது. எனவே, தொட்டி இடிந்து விழும் பட்சத்தில் குடியிருப்புகள், கோயிலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.