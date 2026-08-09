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வைகை ஆற்றில் இருந்து குடிநீர்: வர்த்தக சங்கம் வலியுறுத்தல்
வைகை ஆற்றில் இருந்து குடிநீர்: வர்த்தக சங்கம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:28 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM
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நிலக்கோட்டை:நிலக்கோட்டை வர்த்தகர்கள் சங்க கூட்டம் தலைவர் பிரபாகரன் தலைமையில் நடந்தது. செயலாளர் ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். பொருளாளர் பால்ராஜ் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில் நிலக்கோட்டை பகுதியில் வறட்சி காலங்களில் டேங்கர் லாரி மூலம் தண்ணீர் விநியோகம், நிலக்கோட்டை கண்மாய், சுற்றுப்புற கிராமங்களில் விவசாயம் செழிக்க அணைப்பட்டி வைகை ஆற்றில் இருந்து கிளை கால்வாய் அமைத்தல், சென்னை, கோவை, திருப்பதி பகுதிகளுக்கு நேரடி பஸ் வசதி, எரிவாயு மின்மயான கட்டணத்தை குறைத்தல், அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் டாக்டர்கள், உபகரணங்கள் வழங்கி மேம்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.