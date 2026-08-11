பராமரிப்பின்றி வறண்டுள்ள உடம்பக்குளம் 300 ஏக்கர் பாசனம் பாதிப்பு
பராமரிப்பின்றி வறண்டுள்ள உடம்பக்குளம் 300 ஏக்கர் பாசனம் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:43 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மன்னவனுார் உடம்பக்குளம் நீரின்றி வறண்டுள்ள நிலையில் 300 ஏக்கர் விளைநிலங்களில் பாசன வசதி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மன்னவனுார் ஊராட்சியில் கீழான வயல் செல்லும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது உடம்பக்குளம். 3 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள இக்குளம் மூலம் 300 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.
குறிப்பாக கொட்டவை, புதுக்கை, வண்ணார்செய், இடனாகொம்பு, சுட்டியாரை உள்ளிட்ட பகுதிகள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இதன் முக்கிய நீராதாரமாக வெங்கிகொம்பு நீருற்று உள்ளது.
நுாற்றாண்டு பழமையான இக்குளம் முன்னோர்களால் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது. காலப்போக்கில் துார் வாரப்படாமலும், தடுப்புச்சுவர் வலுவிழந்ததாலும் கூடுதல் தண்ணீர் தேக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு குளம் வறண்டது.
இக்குளத்தில் இருந்து தண்ணீர் ஈர்ப்பு விசை மூலம் விவசாய நிலங்களுக்கு பாயும் அமைப்பை பெற்றுள்ளது. துவக்க முதலே குளத்தை துார்வாரவும், தடுப்பணையை வலுப்படுத்தவும் கோரிக்கை விடுத்தும் ஊராட்சி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்து மண் தடுப்பணையை ஏற்படுத்தி காய்கறிகளை விளைவித்தனர். இதற்கிடையில் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் விவசாயிகளின் தேவையை அறிந்து தற்போது ஷட்டர் அமைக்கும் பணியை செய்து வருகிறது.
குளத்தை முழுமையாக பராமரித்து மேம்படுத்தும் பட்சத்தில் ஆண்டுதோறும் இப்பகுதியில் உள்ள விளைநிலங்கள் பாசனவசதி பெறும். தற்போது தண்ணீர் இல்லாத நிலையில் மானாவாரியாக காய்கறிகளை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பாதித்துள்ளனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் மன்னவனுார் உடம்பக்குளத்தை துார்வாரி, கட்டமைப்பு வசதியை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பொதுப்பணித்துறை வசம் ஒப்படைப்பு தனமுருகன், விவசாயி, மன்னவனுார்: முந்தைய ஆட்சி காலங்களில் குடிமராமத்து பணி மூலம் மலைப்பகுதியில் உள்ள குளங்கள் சீரமைக்கப்பட்டன. ஆனால் இக்குளத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்திய போதும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. 3 ஏக்கரில் உள்ள குளத்தை சுற்றிலும் கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர் ஏற்படுத்தி வேண்டும்; பாசன வாய்க்காலை சீரமைக்க வேண்டும்.
மேலும் பைப்லைன் அமைப்பதால் தண்ணீர் வீணாகாமல் புவியீர்ப்பு விசை மூலம் நேரடியாக பாசனத்திற்கு கிடைக்கும். குளத்தின் நீராதார நீரூற்றுப்பாதையில் இடையூறுகள் சீர் செய்யும்பட்சத்தில் ஆண்டுதோறும் பாசன வசதி பெற்று விவசாயிகள் பயனடைவர். ஊராட்சி வசம் உள்ள இக்குளத்தை பொதுப்பணித்துறை வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.