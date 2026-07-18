வறண்டு வரும் வையாபுரி குளம்: பாசன விவசாயிகள் கவலை

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:35 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:32 PM
பழநி:பழநி வையாபுரி குளம் பாசன விவசாயிகள் கோடை போகத்திற்கு நெல் நடவு செய்த நிலையில் தண்ணீர் குறைந்து வருவதால் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
பழநி வையாபுரி குளத்து பாசன கண்மாய் கரை பத்து புரவு பகுதியில் ஆண்டுதோறும் இரு போக நெல் விவசாயம் நடக்கிறது. தற்போது கோடை போகத்திற்கு நெல் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏக்கருக்கு ரூ.25 ஆயிரத்திற்கு மேல் விவசாயிகள் செலவு செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் வையாபுரி குளத்தில் தண்ணீர் குறைந்து வருவதால் நெற்பயிர்கள் காய்ந்து விடும் நிலை உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
வையாபுரி கண்மாய் கரை பத்து புரவு பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்க தலைவர் சந்தானதுரை கூறுகையில், 'வரதமாநதி அணையின் நேரடி பாசன வசதி பெறும் மூன்று குளங்களில் பிரதான குளமான வையாபுரி குளம் பாசனப்பகுதியில் இரண்டாம் போக நெல் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் போகத்திற்கான பாசனப்பரப்பு 400 ஏக்கர் உள்ளது. அதில் 180 ஏக்கர் மட்டுமே தற்போது நெல் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் பயிரிடப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வையாபுரி குளத்தில் பத்து நாட்களுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது. இதனால் நெற்பயிரில் கதிர் வரும் நேரத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பயிர்கள் காயும் நிலை உருவாகும். இதனால் விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும். இதனை தவிர்க்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக வையாபுரி குளத்திற்கு வரதமாநதியில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றார்.