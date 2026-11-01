/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ரயில்வே ஸ்டேஷனில் முதியவர் உடல்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:44 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இரண்டாவது நடைமேடையில் 60 வயது முதியவர் மூச்சுப் பேச்சின்றி கிடப்பதாக ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
எஸ்.எஸ்.ஐ., ஆறுமுகம் தலைமையிலான போலீசார் பார்வையிட்டதில் காவி உடை அணிந்திருந்த முதியவர் இறந்தது தெரிந்தது. அவர் குறித்து வேறு எந்த தகவலும் தெரியவில்லை. முதியவர் உடலை மீட்டு கூராய்வுக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். ரயில்வே போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.