பசுந்தீவனம் இன்றி குறைந்தது பால் உற்பத்தி ஊக்கத்தொகை வழங்க வலியுறுத்தல்
பசுந்தீவனம் இன்றி குறைந்தது பால் உற்பத்தி ஊக்கத்தொகை வழங்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
ஒட்டன்சத்திரம், ஆக.15-
‘பசுந்தீவனம் இன்றி பால் உற்பத்தி குறைந்த நிலையில் கால்நடை தீவனங்கள் விலையும் உயர்ந்துவிட்டதால் பாலுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும்’ என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் கறவை மாடுகளை அதிகம் வளர்த்து வருகின்றனர். இவற்றில் இருந்து கிடைக்கும் பாலை அரசு, தனியார் பால் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்று அன்றாட செலவுகளை சமாளித்து வருகின்றனர். இதனால் விவசாய விளைபொருட்களில் இருந்து வருமானம் கிடைக்காத நிலையிலும் பால் உற்பத்தி மூலம் நிரந்தர வருமானம் கிடைத்து வந்தது.
தற்போது கடும் வெயில் காரணமாக கால்நடைகளுக்கு பசுந்தீவனம் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பால் உற்பத்தியும் குறைந்ததால் விவசாயிகளுக்கு வருமானமும் மிகவும் குறைந்து விட்டது. கிணறுகள், போர்வெல்கள் வற்றிவிட்டதால் வேளாண் தொழிலும் முடங்கிவிட்டது.
இந்நிலையில் கால்நடை தீவனங்களின் விலை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருவதால் கறவை மாடுகளை பராமரிப்பதற்கு அதிகம் செலவிட வேண்டி உள்ளது. எனவே தற்காலிகமாக பால் லிட்டருக்கு ரூ.10க்கும் அதிகமாக ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.