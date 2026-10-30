/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தொழில்முனைவோர் விழிப்புணர்வு கூட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 11:32 PM
ADDED : அக் 29, 2026 11:09 PM
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திண்டுக்கல்: இந்திய வர்த்தக சபையின் உறுதியான நடவடிக்கைகளுக்கான கூட்டமைப்பின் சார்பில் எஸ்.சி., எஸ்.டி., தொழில்முனைவோர், தொழில் உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் திண்டுக்கல் தனியார் ஓட்டலில் நடந்தது.
இந்திய வர்த்தக சபையின் மாநிலத் தலைவர் பிச்சைமுத்து தலைமை வகித்தார். துணைத்தலைவர் இளவரசன், தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் மையத்தின் மண்டல மேலாளர் ஸ்ரீவச்தவா, மாவட்ட தொழில் மையத்தின் பொது மேலாளர் கமலக்கண்ணன், திருச்சி பெல் நிறுவனத்தின் நிர்வாகி கெவின் ஆர்க் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மத்திய, மாநில அரசின் திட்டங்கள், மானிய விபரங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர். சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.