4 மடங்கு அதிகரித்த மின் கட்டணம்:முன்னாள் ராணுவ வீரர் தவிப்பு
4 மடங்கு அதிகரித்த மின் கட்டணம்:முன்னாள் ராணுவ வீரர் தவிப்பு
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:47 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
வடமதுரை: வடமதுரையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக 4 மடங்கு அதிகரித்த மின் கட்டணத்தால் முன்னாள் ராணுவ வீரர் தவித்து வருகிறார்.
வடமதுரை வி.சித்துார் களத்து வீட்டை சேர்ந்தவர் முருகேசன் 50. முன்னாள் ராணுவ வீரரான இவரது வீட்டிற்கு 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 450 முதல் 850 யூனிட் வரை மின் நுகர்வு அளவும், மின் கட்டணம் ரூ.1,500 முதல் ரூ.5 ஆயிரத்து 200 வரையே கட்டணமாக மின்வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 2083 யூனிட் நுகர்வு (இரு மாத) அளவுடன் ரூ.19,378 க்கு மின் கட்டண ரசீது வழங்கி உள்ளனர்.
இது வழக்கத்திற்கு மாறாக 4 மடங்கு தொகை என்பதால் முருகேசன் அதிர்ச்சியானார். மின் மீட்டர் கோளாறால் இவ்வாறு மின் கட்டணம் வந்ததாக மின்வாரியத்தின் இணைய தளத்தில் புகார் பதிந்து நடவடிக்கை இல்லை. இதையடுத்து வடமதுரை மின்வாரிய அலுவலகத்திலும் நேரடியாக புகார் தந்து, தனது வீட்டின் மின்மீட்டரின் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்து கூடுதலாக வந்துள்ள மின் கட்டணத்தை சரி செய்து தர வேண்டும் என அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். மின்வாரியத்தினர் கூறுகையில், 'விதிமுறைகளின்படி ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.', என்றார்.