எதிர்பார்ப்பு: பச்சையாற்றின் குறுக்கே வேண்டும் தடுப்பணை: பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்
எதிர்பார்ப்பு: பச்சையாற்றின் குறுக்கே வேண்டும் தடுப்பணை: பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:48 AM
பழநி நெய்காரப்பட்டி பகுதியில் வரதமாநதி, பாலாறு, பொருந்தலாறு, குதிரையாறு ஆகிய முக்கிய நீராதாரங்கள் உள்ளன.
குடிநீர், விவசாய தேவைக்களுக்காக பழநியில் இருந்து 22 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள பொந்துபுளி கிராமத்தில் பச்சையாற்றின் குறுக்கே புதிய அணை கட்டும் திட்டத்தை அரசு முன்மொழிந்தது.
35 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்போதைய அரசின் நடவடிக்கையால் பச்சையாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அதன்பின் பல்வேறு அரசியல் காரணங்களால் அந்த திட்டம் கண்டுகொள்ளப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இங்கு தடுப்பணை கட்டுவதன் மூலம் 100 மில்லியன் கனஅடி நீரை தேக்கி வைக்க முடியும். பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசனவசதி பெறும். மேலும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு தட்டுப்பாடற்ற குடிநீர் கிடைக்கும்.
பருவமழை காலங்களில் பச்சையாற்றில் பெருக்கெடுக்கும் வெள்ளநீர் சண்முக நதி, காவிரியோடு இணைந்து இறுதியில் வீணாக கடலில் கலக்கிறது. பல மில்லியன் கனஅடி தண்ணீர் வீணாக கடலில் கலப்பதை தடுக்க பச்சையாறு தடுப்பணை கட்டும் திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள், பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.