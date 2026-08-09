125 நாள் வேலை திட்ட பணிகளை விரைவில் துவங்க எதிர்பார்ப்பு: கிராமப்புற தொழிலாளர்கள் வருமானம் இன்றி தவிப்பு
125 நாள் வேலை திட்ட பணிகளை விரைவில் துவங்க எதிர்பார்ப்பு: கிராமப்புற தொழிலாளர்கள் வருமானம் இன்றி தவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 12:44 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 12:44 AM
மாவட்டத்தில் 306 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயக் கூலித்தொழிலாளர்கள் பயனடைந்து வந்தனர்.
மத்திய அரசு முழுமையான நிதியை வழங்கியது. இத்திட்டத்தை 'விபிஜி ராம் ஜி' என பெயர் மாற்றம் செய்து திட்ட நிதியை மத்திய அரசு 60 சதவீதமும், மாநில அரசு 40 சதவீதமும் வழங்குவது என சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. பல்வேறு அரசியல் காரணங்களால் சட்டம் இயற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் தமிழகத்தில் தேர்தல் வந்ததால் திட்டம் துவங்கவில்லை. தேர்தல் முடிந்து மூன்று மாதங்கள் ஆகியும் 'விபிஜி ராம்ஜி' திட்டம் துவங்காமலேயே உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் வறிய குடும்பத்தில் உள்ள விவசாயத் தொழிலாளர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்கள் பயனடைந்து வந்தனர். தற்போது திட்டம் துவங்காததால் வருமானம் இன்றி தவிக்கின்றனர்.
மாவட்டத்தில் கடும் வறட்சியால் விவசாயப் பணிகள் குறைந்து விட்டது. 125 நாள் வேலை திட்டமும் இல்லாமல் விவசாயி பணியும் இல்லாமல் வறிய நிலையில் உள்ள விவசாயத் தொழிலாளர்கள் குடும்பம் நடத்துவதற்கு சிரமப்படுகின்றனர்.
அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாமல் ஊராட்சி அலுவலகங்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களுக்கு சென்று 125 நாள் வேலை திட்ட பணியை கொடுங்கள் என கேட்டு வருகின்றனர். அதிகாரிகளும் இவர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் விரைவில் 'விபிஜி ராம்ஜி' திட்டத்தை துவங்கி விவசாயக் கூலி தொழிலாளர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வருமானம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்.