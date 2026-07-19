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﻿ பழநியில் போலி டாக்டர் கைது

﻿ பழநியில் போலி டாக்டர் கைது

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:54 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:54 AM

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பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநியில் சித்த மருத்துவம் படித்து விட்டு கிளினிக்கில் நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில முறை சிகிச்சை அளித்தவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

பழநி சேரன் ஜீவா நகரை சேர்ந்தவர் அனுப்குமார் 51. கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் பழநி ராமர் கோயில் தெருவில் கிளினிக் நடத்துகிறார். சித்த மருத்துவம் படித்துள்ள அனுப்குமார் தனது கிளினிக்கில் நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில முறை சிகிச்சை அளித்து வந்துள்ளார். இதுகுறித்துமுதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார்கள் சென்றது.

அதன் அடிப்படையில் திண்டுக்கல் மாவட்ட மருத்துவ பணிகள் இணை இயக்குனர் பாரதி தலைமையிலான குழுவினர் அவரது கிளினிக்கில் நேற்று ஆய்வு செய்தனர். அதில் நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில மருந்து மாத்திரைகள் வழங்குவது தெரிய வந்ததை தொடர்ந்து பழநி டவுன் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அனுப்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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