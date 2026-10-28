/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/போலி டாக்டர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 09:55 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
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குஜிலியம்பாறை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில முறை சிகிச்சை அளித்த போலி டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார்.
குஜிலியம்பாறை ஒன்றியம் ஆலம்பாடி ஊராட்சி சத்திரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் 68, ஓய்வு பெற்ற அஞ்சல் அலுவலர். முறையாக மருத்துவம் படிக்காத இவர் தனது வீட்டில் நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில முறை சிகிச்சை அளிப்பதாக புகார்கள் சென்றது. மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குனர் பாரதி, நோயாளி போல் செல்வராஜ் வீட்டிற்கு சென்று ஆய்வு செய்ததில் சிகிச்சை அளிப்பது உறுதியானது.
இதையடுத்து அங்கிருந்த மருந்து மாத்திரைகள், ஊசிகள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்த இணை இயக்குனர் ,குஜிலியம்பாறை போலீசில் புகார் அளித்தார். போலி டாக்டர் செல்வராஜை , எஸ்.ஐ., கபில்ராஜ் கைது செய்தார்.