/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ போலி பெண் டாக்டர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:59 PM
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செந்துறை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் செந்துறை பகுதியில் போலி டாக்டர்கள் மருத்துவம் பார்ப்பதாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு புகார் வந்தது. இதையடுத்து மாவட்ட நலப்பணிகள் இணை இயக்குநர் பாரதி தலைமையிலான சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் நத்தம் போலீசார் செந்துறையில் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே கிளினிக் நடத்தி வந்த பாப்பாத்தியிடம் விசாரணை நடத்தினர். அவர் 10ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துவிட்டு, மக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தது தெரியவந்தது.
பாப்பாத்தியை கைது செய்த போலீசார், கிளினிக்கில் இருந்த ஊசி, மருந்து, மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.