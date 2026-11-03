பசுந்தீவனங்கள் சீரான வரத்தால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: மழைப்பொழிவால் விளைச்சல் அதிகரித்தது
பசுந்தீவனங்கள் சீரான வரத்தால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: மழைப்பொழிவால் விளைச்சல் அதிகரித்தது
UPDATED : நவ 03, 2026 05:08 AM
ADDED : நவ 02, 2026 06:05 PM
வேடசந்துார்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சமீபத்திய மழைப்பொழிவால் பசுந்தீவனங்கள் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ள நிலையில் விவசாயிகள் மீண்டும் கால்நடை வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்ட துவங்கியுள்ளனர்.-
மாவட்டத்தில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக கால்நடை வளர்ப்பு முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. 125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம், கூலி உயர்வு, கூலி ஆட்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக பெரும்பாலான விவசாயிகள் நெல் சாகுபடியை தவிர்த்து தென்னை, மா, நெல்லி உள்ளிட்ட மாற்று விவசாயத்திற்கு மாறிவிட்டனர். அதேநேரத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு, பால் உற்பத்தியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் இரு மாதங்களுக்கு முன்பு கடும் வறட்சி நிலவியது. நீர்நிலைகள் வறண்டதால் போதிய தண்ணீரின்றி அவதிப்படும் நிலை இருந்தது. புண்ணாக்கு, தவிடு போன்ற அடர் தீவனங்கள் விலையும் உயர்ந்ததால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் தங்களது கால்நடைகளை பராமரிக்க முடியாமல் தவித்தனர்.
பெரு விவசாயிகள் திருச்சி, தஞ்சை பகுதிகளில் இருந்து கூடுதல் விலை கொடுத்து வைக்கோல் புற்களை வாங்கி வந்து கால்நடைகளுக்கு வழங்கி பராமரித்து வந்தனர். அவ்வாறு முடியாதவர்கள் தங்களது கால்நடைகளை அடிமாட்டு விலைக்கு விற்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் விவசாயம் மட்டுமின்றி கால்நடை வளர்ப்பும் கேள்விக்குறியானது.
இந்நிலையில் வடகிழக்கு பருவ மழை காரணமாக கடந்த வாரங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனால் பசுந்தீவனங்கள் வரத்து சந்தைகளில் பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. கட்டுப்படியான விலைக்கு பசுந்தீவனங்கள் கிடைக்கும் சூழலில் கால்நடை வளர்ப்போருக்கு மீண்டும் நம்பிக்கை கிடைத்துள்ளது.
தொடர்ந்து புதிதாக கால்நடைகளை வாங்கி வருகின்றனர். ஆனால் வறட்சி காலத்தில் ரூ.40 ஆயிரத்திற்கு விற்கப்பட்ட கறவை மாடுகள் தற்போது ரூ.60 ஆயிரம் வரை விற்கப்படுகிறது. ஆனாலும் கால்நடைகளை வாங்குவதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
மூத்த விவசாயிகள் கூறுகையில், 'நிலத்தடி நீர்மட்டம் சற்று உயர்ந்துள்ள நிலையில் தற்போதைய அறுவடைக்கு பின்பும் பசுந்தீவனங்களை தடையின்றி உற்பத்தி செய்ய முடியும். எனவே பசுந்தீவனத்தை வீணாக்காமல் இருக்க அவற்றை 'ஊறுகாய் புல்' முறையில் பதப்படுத்தி வைப்பது நல்லது. இதன் மூலம் தீவனப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் காலத்திலும் கால்நடைகளுக்கு தரமான உணவாக வழங்க முடியும்.
மேலும் சமீபத்திய மழையால் மானாவாரி விவசாயமும் செழிப்பு அடைந்துள்ளது. இன்னும் இரு மாதங்களுக்கு மழைக்காலம் உள்ள நிலையில் கூடுதல் மழை பெய்து போர்வெல், கிணறுகளுக்கு நீர்வரத்து கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்' என்றனர்.