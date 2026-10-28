உள்ளூர் வானிலை நிலவரங்கள் அறிய விவசாயிகள் தவிப்பு: தானியங்கி ஆய்வு மையங்களுக்கு புத்துயிர் தேவை
உள்ளூர் வானிலை நிலவரங்கள் அறிய விவசாயிகள் தவிப்பு: தானியங்கி ஆய்வு மையங்களுக்கு புத்துயிர் தேவை
UPDATED : அக் 28, 2026 06:32 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:33 PM
வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 14 ஒன்றியங்களில் அமைக்கப்பட்ட தானியங்கி வானிலை ஆய்வு மைய உபகரணங்களில் பெரும்பாலானவை செயலிழந்து கிடக்கின்றன. இதனால் வேளாண்மை பணிகளுக்கு தேவையான உள்ளூர் வானிலை, கிடைத்த மழை அளவு போன்ற விபரங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர்.
காலத்திற்கேற்ப வளர்ச்சியாக விவசாயத் துறையிலும் அறிவியல் பயன்பாடு அதிகளவில் உள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக வேளாண் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மாநிலத்தில் 224 ஒன்றியங்களில் தலா ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தானியங்கி வானிலை ஆய்வு மையங்கள் நிறுவப்பட்டன.
ஒவ்வொரு மையமும் செயற்கைக்கோளுடன் இணைக்கப்பட்டு அந்தந்த பகுதியில் கிடைக்கும் மழை விபரம், குறைந்த, அதிகபட்ச வெப்ப நிலை, சூரிய வெப்ப கதிர் வீச்சு, காற்றின் அழுத்தம், மண்ணின் ஈரத்தன்மை, வெப்ப நிலை, முன்னெச்சரிக்கை வானிலை நிலவரம் என 11 வகை விபரங்கள் சேகரிக்கப்படுகிறது.
இவை அனைத்தும் மணிக்கு ஒருமுறை தமிழ்நாடு வேளாண் வானிலை வலையிணைப்பு என்ற பெயரிலான இணைய தளத்தில் மாவட்டம்/ வட்டாரம் வாரியாக தமிழ்/ ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
இவ்விபரங்களை பயன்படுத்தி எப்போது விதைப்பது, கதிர் வாங்கும் நேரங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுதல் போன்றவற்றில் இருந்து தப்பிக்க விவசாயிகள் திட்டமிடலாம். முன்கூட்டியே இடுபொருட்களை வாங்கி இருப்பு வைக்கும் நடவடிக்கைகளையும் செய்யலாம். மற்ற துறைகளை போல உழவு தொழிலிலும் இணையதளத்தை பயன்படுத்தி முன்னேற்றம் அடையும் வாய்ப்பாக இருந்து வந்தது.
ஆனால் ஆய்வு மையங்களில் உபகரணங்கள் திருட்டு, காலமுறை பராமரிப்பின்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால் தற்போது மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான தானியங்கி ஆய்வு மையங்கள் செயலிழந்து கிடக்கிறது. தானியங்கி ஆய்வு மையங்களுக்கு புத்துயிர் தந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கூடுதல் ஆய்வு மையங்கள் தேவை
வேலாயுதம்பாளையம் விவசாயி ரவிச்சந்திரன் கூறியதாவது:
வேடசந்துார் தொகுதி வடமதுரை, வேடசந்துார், குஜிலியம்பாறை என 3 ஒன்றியங்களை கொண்டுள்ளது. இங்கு மழையளவு வேடசந்துாரில் இருக்கும் 2 இடங்களில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது. சில பகுதிகள் 40 கி.மீ., துாரம் வரை இருக்கும் நிலையில் அங்கு மழை நிலவரத்திற்கும் வேடசந்துார் நிலவரத்திற்கும் பெருத்த வேறுபாடு உள்ளது.
இதனால் வடமதுரை ஒன்றிய பகுதியின் மழையளவு உள்ளிட்ட முக்கிய விபரங்கள் பெற தென்னம்பட்டியில் அமைக்கப்பட்ட தானியங்கி வானிலை ஆய்வு மையத்தில் சில எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்கள் திருடுபோன பின் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வராமலே தற்போது முழுவதும் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
ஒன்றிய பகுதிக்குள் 4 தானியங்கி வானிலை ஆய்வு மையங்களை அமைத்து துல்லிய விபரங்கள் கிடைக்க வழி செய்ய வேண்டும் என்றார்.