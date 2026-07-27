/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஜூலை 30ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:22 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
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திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் ஜூலை 30 காலை 10:30 மணிக்கு நடக்க உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பங்கேற்று வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள், அரசின் மானியத்திட்டங்கள், மானியத்தில் கிடைக்கும் வேளாண் கருவிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட நடவடிக்கைகள், கால்நடை பராமரிப்பு குறித்த தொழில்நுட்பங்கள், பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மூலம் கூடுதல் வருமானம் பெறுதல், முன்னோடி வங்கிகள், கூட்டுறவு விவசாய கடன் சங்கங்களின் மூலம் கடன் சம்பந்தப்பட்ட விளக்கங்கள் பெறலாம் என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.