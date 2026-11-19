/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை மறுநாள் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட அளவிலனா விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நாளை மறுநாள் (நவ.,20) காலை 10.30 மணிக்கு கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடக்க உள்ளது.
அனைத்துத் துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்று பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மூலம் கூடுதல் வருமானம் பெற ஆலோசனைகள், முன்னோடி வங்கிகள், கூட்டுறவு விவசாய கடன் சங்கங்களின் மூலம் வழங்கப்படும் கடன் சம்பந்தப்பட்ட விளக்கங்கள் வழங்க உள்ளனர். அனைத்து விவசாயிகள் பங்கேற்று பயனடையலாம் என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.