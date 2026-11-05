குழித்தட்டு நாற்றுகள் பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:48 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் ரெட்டியார்சத்திரத்தில் தமிழக தோட்டக்கலை, மலைப்பயிர்கள் துறையின் கீழ் இந்தோ- இஸ்ரேல் வேளாண்மை திட்டத்தில் கீழ் செயல்படும் காய்கறி மகத்துவ மையம் உள்ளது.
உயர் தொழில் நுட்பங்கள் மூலம் தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய் உள்ளிட்ட பயிர்களில் குழித்தட்டு நாற்றுகள், தக்காளி, கத்தரி பயிர்களில் ஒட்டுச்செடிகள், காய்கறி விளைப்பொருட்கள், காளான், மண்புழு உரம் ஆகியவை மிகக் குறைந்த விலையில் விவசாயிகளுக்கு விற்கப்படுகிறது. நாற்று விலை 60 பைசா முதல் ரூ.1.40 வரை ரகத்திற்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும். ஒட்டுச்செடி ரூ.10 விலையில் கிடைக்கும்.
எனவே காய்கறி பயிர்களில் குழித்தட்டு நாற்றுக்கள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் முன்பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். ரெட்டியார்சத்திரம் காய்கறி மகத்துவ மையம், தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை நேரடியாக அணுகியும் பெறலாம்.