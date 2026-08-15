ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் காட்டம்
ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் காட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM
திண்டுக்கல், ஆக.15
‘‘சட்டசபையில் சக எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சுட்டிக்காட்டும் தவறுகளை திருத்தி கொள்ளாமல் நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் திமிராக பேசுகிறார்; அவர் ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார்’’ என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசினார்.
திண்டுக்கல்லில் அ.தி.மு.க, சார்பில் கண்டன நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அவர் பேசியதாவது:
தேர்தலுக்கு முன் மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்து த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால் அதனை நிறைவேற்றவில்லை. கர்நாடகாவில் இருந்து காவிரி நீர் வரும் வழியில் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என பழனிசாமி முதல்வராக இருந்தபோது மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார். தற்போதைய அரசு அதனை தடுக்க தவறிவிட்டது. தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய தண்ணீரையும் பெற்றுத்தர முயலவில்லை. முன்பெல்லாம் சட்டசபையில் ஜனநாயகம் இருந்தது. இப்போது ஜனநாயகன்னு பேர் வச்சிருக்கற நடிகர் சட்டசபையில் இருக்கிறார். ஆனால் ஜனநாயகம் இல்லை. சர்வாதிகார ஆட்சி, கேலிக்கூத்து நடக்குது.
சட்டசபையில் பேசும் போது நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் செய்யும் தவறுகளை சக எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். ஆனால் அமைச்சரோ நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் போங்கன்னு திமிராக பேசுகிறார். அவர் ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர்., ஆட்சியை நாங்கள் தான் செய்கிறோம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறுவது வெட்கக்கேடான விஷயமாக தான் பார்க்கிறேன்.சி.ஏ.ஏ., நீட் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டது காங்.,– தி.மு.க., கூட்டணி ஆட்சியின் போது தான். ஆனால் இதற்கு காரணம் அ.தி.மு.க., தான் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறுவது தவறு. அதற்கான பதிலை பழனிசாமி சட்டசபையில் அளிப்பார்.
த.வெ.க., எப்படி திடீரென ஆட்சிக்கு வந்ததோ அதேபோல் திடீரென ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் சூழ்நிலை தற்போது உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அது ரகசியம். பழனிசாமி முதல்வர் ஆன பின் நீங்களே அதை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.