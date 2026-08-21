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﻿ ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார் நிதியமைச்சர்: திண்டுக்கல் சீனிவாசன் காட்டம்

﻿ ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார் நிதியமைச்சர்: திண்டுக்கல் சீனிவாசன் காட்டம்

ADDED : ஆக 15, 2026 05:37 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 05:37 AM

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திண்டுக்கல்: தேர்தல் வாக்குறுதிபடி விவசாயிகளுக்கான பயிர்கடன்களை தள்ளுபடி செய்யாதது, மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க தவறியதாக தமிழக அரசை கண்டித்து திண்டுக்கல் நாகல் நகரில் அ.தி.மு.க., சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:

தேர்தலுக்கு முன் மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் ரூ.2500 வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்து த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால் அதனை நிறைவேற்றவில்லை. கர்நாடகாவில் இருந்து காவிரி நீர் வரும் வழியில் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என பழனிசாமி முதல்வராக இருந்தபோது மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார். தற்போதைய அரசு அதனை தடுக்க தவறிவிட்டது. தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய தண்ணீரையும் பெற்றுத்தர முயலவில்லை. முன்பெல்லாம் சட்டசபையில் ஜனநாயகம் இருந்தது. இப்போது ஜனநாயகன்னு பேர் வச்சிருக்கற நடிகர் சட்டசபையில் இருக்கிறார். ஆனால் ஜனநாயகம் இல்லை. சர்வாதிகார ஆட்சி, கேலிக்கூத்து நடக்குது.

சட்டசபையில் பேசும் போது நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் செய்யும் தவறுகளை சக எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். ஆனால் அமைச்சரோ நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் போங்கன்னு திமிராக பேசுகிறார். அவர் ஆணவத்தின் உச்சியில் இருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர்., ஆட்சியை நாங்கள் தான் செய்கிறோம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறுவது வெட்கக்கேடான விஷயமாக தான் பார்க்கிறேன்.

சி.ஏ.ஏ., நீட் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டது காங்.,- தி.மு.க., கூட்டணி ஆட்சியின் போது தான். ஆனால் இதற்கு காரணம் அ.தி.மு.க., தான் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறுவது தவறு. அதற்கான பதிலை பழனிசாமி சட்டசபையில் அளிப்பார்.

த.வெ.க., எப்படி திடீரென ஆட்சிக்கு வந்ததோ அதேபோல் திடீரென ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் சூழ்நிலை தற்போது உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அது ரகசியம். பழனிசாமி முதல்வர் ஆன பின் நீங்களே அதை புரிந்து கொள்வீர்கள். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

முன்னதாக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் டாக்டர் பரமசிவம் முன்னிலை வகித்தார். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தேன்மொழி, வேணுகோபால், மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராஜ்மோகன், ஒன்றிய செயலாளர் ராஜசேகர், மாவட்ட ஜெ.,பேரவை செயலாளர் பாரதி முருகன், மாநகர பகுதி செயலாளர்கள் சுப்பிரமணி, மோகன், ராஜன், சேசு, இக்பால், ஒன்றிய செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.

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