பள்ளி வளாகத்திற்குள் புகுந்த குளத்து நீர்

UPDATED : அக் 27, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:14 PM
வேடசந்துார்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்துார் வீரனன் குளம் நிரம்பி பள்ளி வளாகத்திற்குள் தண்ணீர் புகுந்து தேங்கி நின்றது.
வேடசந்துார் வடமதுரை ரோட்டில் அரசு மருத்துவமனை அருகே 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் வீரணன் குளம் அமைந்துள்ளது. இக்குளம் நிறைவதன் மூலம் ஆர்.ஹெச்., காலனி, நேருஜி நகர், எஸ்.ஏ.பி., நகர் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து வீடுகளுக்கான போர்வெல்களில் குடிநீர் பிரச்னை இருக்காது.
இங்குள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இடநெருக்கடி ஏற்பட்டது. எனவே குளம் அருகே உள்ள பகுதியில் புதிதாக கட்டடங்களை கட்டி 6 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் அப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் குளம் நிரம்பி பள்ளி கட்டடத்தை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது. நகர் பகுதிக்குள்ளும் தண்ணீர் புக ஆரம்பித்தது. பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் அருகே செல்லும் கான்கிரீட் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் உடைப்பை ஏற்படுத்தி தண்ணீரை வெளியேற செய்தனர். இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.