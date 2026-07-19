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﻿ கொடைக்கானல் பூங்காவில் பயணிகளை கவரும் பூக்கள்

﻿ கொடைக்கானல் பூங்காவில் பயணிகளை கவரும் பூக்கள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:53 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:53 AM

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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் பிரையன்ட் பூங்கா கண்ணாடி மாளிகையில் கிராப்டேடு கேக்டஸ் பூக்கள் பயணிகளை கவர்ந்து வருகிறது.

கொடைக்கானல் பிரையன்ட் பூங்காவில் உள்ள கண்ணாடி மாளிகையில் புதிய வரவான கிராப்டேடு கேக்டஸ், டூபிரஸ் பெகோனியா, பால்சம் நடவு செய்யப்பட்டு அழகுற காட்சி அளிக்கிறது.

ஆண்டுதோறும் இங்கு பூத்துள்ள மலர்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுரசிப்பது வழக்கம்.

பயணிகளை வெகுவாக கவரும் நோக்கில் இவ்வகை பூக்கள் தற்போது நடவு செய்யப் பட்டுள்ளது.

இவற்றில் கிராப்டேடு கேக்டஸ் 5 வண்ணங்களில் காட்சியளிக்கிறது. மெக்கானியா, பால்சம் பூத்துள்ள நிலையில் இதன் பின்னணியில் பயணிகள் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்கின்றனர்.

தோட்டக்கலைத்துறையின் இம்முயற்சி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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