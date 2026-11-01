‘மாசில்லா வடமதுரை’பகுதிக்கானது. மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிப்புப் பணிகளை தீவிரப்படுத்திய ஊராட்சி
‘மாசில்லா வடமதுரை’பகுதிக்கானது. மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிப்புப் பணிகளை தீவிரப்படுத்திய ஊராட்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
வடமதுரை
வேல்வார்கோட்டை ஊராட்சியை பசுமை பகுதியாக மாற்றிமைக்கும் ஆர்வத்துடன் ஊராட்சி நிர்வாகம் ஏராளமான மரக்கன்றுகளை நட்டு, வளர்த்து பராமரிக்கும் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இதரப் பகுதியில் கிடைக்கும் மழையளவை காட்டிலும் வேடசந்துார் பகுதியில் குறைவாகவே உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக வறட்சி பாதிக்கும் பகுதியாகவே வேடசந்துார் தொகுதி நீடிக்கிறது. இங்கு மழைப் பொழிவு குறைய மரங்கள் பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டதும் முக்கிய காரணமாகும். இப்பகுதியில் அழிக்கப்பட்ட மரங்கள் எண்ணிக்கையை மீண்டும் உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளில், அரசு, தனியார் அமைப்புகள் ஆர்வம் காட்ட துவங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். தனியார் முயற்சிகளை தொடர்ந்து தற்போது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முயற்சியில் வடமதுரை ஒன்றியத்தில் மோர்பட்டி, கொல்லப்பட்டி, பி.கொசவபட்டி, குளத்துார் சந்தனதேவர்நகர், பாடியூர், கிரியம்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, அயனாம்பட்டி உள்பட பல இடங்களில் குறுங்காடுகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பின் முக்கியத்துவம், பலனை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கண்முன்னே பார்க்கக்கூடிய சிறந்த முன்னுதாரணமாக இவை விளங்குகின்றன. வேல்வார்கோட்டை ஊராட்சியிலும் ரோடு, குளங்களின் ஓரப்பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் வளர்ப்பு என ஆர்வத்துடன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
வேல்வார்கோட்டை ஊராட்சிச் செயலர் குமரவேல் கூறியதாவது: இங்கு பணியிட மாறுதலில் பொறுப்பேற்று இரு மாதங்களாகிறது. ஏற்கனவே பணிபுரிந்த சுக்காம்பட்டி, மோர்பட்டி ஊராட்சிகளில் மரங்கன்கள் வளர்க்கும் பணிகளை அதிக ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மரக்கன்றுகள் வளர்த்துள்ளோம். தற்போது வேல்வார்கோட்டை ஊராட்சியிலும் மரங்கன்றுகள் வளர்ப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். இதற்கு தனி அலுவலர் ஜெயசந்திரிகா, பி.டி.ஓ.,க்களான சீத்தாலட்சுமி, சரவணன் என அதிகாரிகளின் ஆர்வமும், அக்கறையும் உதவியாக உள்ளது. தற்போது செட்டியபட்டி மணியகாரன்குளத்தில் இருந்த சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றி அதையே சுற்றுப்பகுதி பாதுகாப்பு வேலியாக மாற்றியுள்ளோம். நடுவில் வேம்பு, மகாகனி, புளி, குமிழ், அலங்கார கொன்னை என பல வகை மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளோம். இப்பகுதியில் மட்டும் 500 மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளோம். 2500 பனை விதைகளும் நடப்பட்டுள்ளது. இதுபோல அனைத்து குளங்களிலும் இப்பணி செய்ய உள்ளோம். புதிதாக நடப்படும் மரக்கன்றுகளுக்கு கால முறையில் முறையான அளவில் நீர் தந்து பராமரிக்கும் பணியும் தொய்வின்றி நடக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். ஒரு மரக்கன்றை முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு பராமரித்து வளர்த்துவிட்டாலே போதும். பின்னர் அது தானாகவே வளர்ந்துவிடும். உலகில் அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கு மழை முக்கியம். அதை வழங்கும் சக்தி மரங்களிடம் உள்ளது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்தாலே போதும். மரங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அதிகரிக்கவும் செய்யும்., என்றார்.