‘உங்கள் ஊராட்சி’ பகுதிக்கானது. ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க சிரமம்; நிறுத்தப்பட்ட அரசு பஸ் சேவை: அடிப்படை தேவைகள் கிடைக்காமல் சிரமப்படும் பெரியம்மாபட்டி ஊராட்சி மக்கள்
‘உங்கள் ஊராட்சி’ பகுதிக்கானது. ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க சிரமம்; நிறுத்தப்பட்ட அரசு பஸ் சேவை: அடிப்படை தேவைகள் கிடைக்காமல் சிரமப்படும் பெரியம்மாபட்டி ஊராட்சி மக்கள்
ADDED : அக் 20, 2026 08:07 PM
நெய்க்காரப்பட்டி:
ஜாதிச் சான்றிதழ் வழங்காமல் சிரமப்படும் பழங்குடியினர், பட்டா வழங்காமல் இழுத்தடிக்கப்படும் பெரியம்மாபட்டி விவசாயிகள், நிறுத்தப்பட்ட அரசு பஸ் சேவையால் பரிதவிக்கும் மாணவ, மாணவிகள், ரேஷன் கடை இல்லாமல் குடிமைப் பொருட்கள் வாங்க தவிக்கும் பொது மக்கள் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் பழநி ஒன்றியம் பெரியம்மாபட்டி ஊராட்சி மக்கள் தவிக்கும் நிலை தொடர்கிறது.
இவ்வூராட்சியில் அருவங்காடு, காந்திநகர், ஐயர் தோட்டம், புளிக்கோட்டையூர், புளியம்பட்டி, சண்முகம் பாறை, முல்லை நகர், கணுவாய், குறிஞ்சி நகர், சின்ன காந்திபுரம் காமராஜ் நகர், கரிகாரன்புதுார், குப்பாண்டி செட், பெருமாள் புதுார், பொருந்தல், ராஜீவ் காந்தி நகர், சோலைத் தோட்டம் பகுதிகள் உள்ளன. கணுவாய், குறிஞ்சி நகர் பகுதியில் பளியர், மலைக்குறவர் ஜாதியினர் 35க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்கு மின்சார வசதி, குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை. குடிசை வீடுகள் உள்ளன. மழைக் காலங்களில் இவை இடிந்து விழும் நிலையில் தான் இன்றளவும் உள்ளன. பஸ் வசதி குறைவாக உள்ளது. பழங்குடி மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் தாசில்தார், ஆர்.டி.ஓ., என மனுக்கள் அளித்தும் இதுவரை வழங்கப்பட வில்லை.
நிறுத்தப்பட்ட பஸ் சேவை:
சண்முகம் பாறை விவசாயி மஞ்சப்பன் கூறியதாவது: புளியம்பட்டி அருகே குடியிருந்து வரும் புலையர் இன மக்கள் பழங்குடியினருக்கான ஜாதி சான்றிதழ் கிடைக்காமல் வசிக்கின்றனர். போதுமான குடியிருப்புகள் இல்லாததால் தற்போது உள்ள இடத்தின் அருகிலேயே இடம் ஒதுக்கி வீடுகள் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம், அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசு முன்பு வழங்கிய வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன. கரிகாரம் புதுார் வழியாக பொருந்தல் சென்ற அரசு பஸ் சேவை தற்போது நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அரசு அதிகாரிகள் மீண்டும் பஸ்சை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்., என்றார்.
ரேஷன் கடை அவசியம்
காந்திநகர் ரவிச்சந்திரன் கூறியதாவது: பெரியம்மாபட்டி பகுதியில் விவசாயிகள் பயன்படுத்தி வரும் இடத்திற்கு பட்டா வழங்க அதிக தாமதப்படுத்தி அலைகழிக்கின்றனர். பட்டா வழங்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொருந்தல் பகுதிக்கு செல்லும் ரோடுகள், பசுமை நகர் ரோடு சேதமடைந்துள்ளன. புளியம்பட்டி பகுதியில் மேல்நிலைத் தொட்டி சேதமடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி புதிய தொட்டி அமைக்க வேண்டும். ரேஷன் கடை இல்லாததால் புதிய ரேஷன் கடை அமைக்க வேண்டும். அங்கன்வாடி மையம் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய அங்கன்வாடி கட்ட வேண்டிய நிலை உள்ளது. அரசு பஸ்கள் தேவையில்லாத நேரத்தில் வந்து செல்வதால் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே காலை, மதியம், மாலை என அரசு பஸ்கள் சேவை துவக்க அரசு போக்குவரத்துத்துறை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்., என்றார்.