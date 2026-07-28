கொடைக்கானலில் போதைப்பொருள் பதுக்கிய நால்வர் கைது: விடுதிக்கு 'சீல்'
கொடைக்கானலில் போதைப்பொருள் பதுக்கிய நால்வர் கைது: விடுதிக்கு 'சீல்'
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:40 AM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பூம்பாறை விடுதியில் போதைப்பொருள் பதுக்கிய நால்வரை போலீசார் கைது செய்தனர். விடுதிக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.
கொடைக்கானல் மேல்மலை கிராமமான பூம்பாறையில் செயல்படும் தனியார் விடுதியில் ஜூலை 19ல் போதைப்பொருள் தடுப்பு டி.எஸ்.பி., கார்த்திக் தலைமையிலான போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கு பதுக்கி வைத்திருந்த போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு பூம்பாறையைச் சேர்ந்த போதிசாத்விக்நாத் 39, கைது செய்யப்பட்டார்.
தொடர் விசாரணையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மேலதனியனுாரை சேர்ந்த விக்கி என்ற விக்னேஷ் 31, விடுதியில் நான்கு அறைகளை குத்தகைக்கு எடுத்து போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
இதற்கு சென்னை ஹரிஹரன் 27, கேரள மாநிலம் பாலக்காடு சுமேஷ் 22, கம்பம் பிருத்திவிராஜ் 28, ஆகியோர் உடந்தையாக இருந்தது தெரியவந்தது. நால்வரையும் போலீசார் கைது செய்து 48 போதை ஸ்டாம்புகள், அரை கிலோ கஞ்சா, இரு விலையுயர்ந்த டூவீலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர். விடுதிக்கு வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர்.
எஸ்பி., ஜெயக்குமார் கூறுகையில், 'கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து இதுவரையில் ரூ.27 லட்சம் மதிப்பு போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இவை கோவாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரியவருகிறது. கைதானவர்கள் பயன்படுத்திய சமூக வலைதளங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றோம். கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் தலை துாக்கியுள்ள போதை கலாசாரத்தை ஒழிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் விற்பனை செய்வோர், பயன்படுத்துவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.